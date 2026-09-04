Airbus y sindicatos alcanzan un preacuerdo tras la mediación del Ministerio de Industria

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Airbus y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo este viernes para desbloquear el actual conflicto laboral, tras la mediación del Gobierno durante una reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, y del consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury, entre otros.

"Es un magnífico principio de acuerdo en el que salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España", ha señalado el propio Hereu en declaraciones a los medios una vez finalizó el encuentro, destacando además la "capacidad del diálogo social para generar grandes acuerdos que dan estabilidad y permiten atraer más carga industrial" al país.

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Esta reunión ha tenido lugar después del cierre de la segunda de las mesas de mediación ante el SIMA.

El pasado martes, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ya avanzó la posibilidad de mediación por parte del Ejecutivo o del titular de su departamento, en caso de que el conflicto no avanzara.