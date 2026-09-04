Navee estrena el patinete de triple plegado Fold P10 y entra en la asistencia física con el exoesqueleto EXO S Pro

31/08/2026 Imagen del Navee Fold P10. POLITICA NAVEE

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Navee ha presentado un nuevo patinete eléctrico único por su diseño de triple plegado ultracompacto, el Fold P10, y el exoesqueleto EXO S Pro, como una solución de asistencia física para todo tipo de entornos que reduce el esfuerzo del usuario en un 35 por ciento.

El Navee Fold P10 es el patinete eléctrico más destacado de la presentación de Navee en la IFA, que se celebra en Berlín estos días, al caracterizarse por una reducción del 80 por ciento del volumen de almacenamiento del vehículo cuando está plegado, lo que permite que quepa perfectamente en el maletero de un coche convencional.

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La compañía lo ha destacado no es solo por el hecho de que se pueda guardar en el maletero, sino por su capacidad de portabilidad para guardarlo en la oficina gracias a unas dimensiones de 708 x 307 x 563 mm cuando está completamente plegado (1.185 x 616 x 1.246 mm cuando está desplegado).

Esta distinción en lo ultracompacto se suma a su sistema de batería intercambiable, que permite sustituirla en segundos y duplicar su autonomía gracias a una unidad de energía de poco peso que se extrae con facilidad y que se puede cargar en la oficina para evitar que el usuario tenga que pasar por un punto de carga eléctrico.

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Fold P10 de Navee es un patinete eléctrico que tiene previsto su lanzamiento en España para 2027, y que también se caracteriza por sus 1.350 W de potencia máxima, una autonomía de 70 km, y una suspensión con brazos de amortiguación delantera y trasera.

EL EXOESQUELETO NAVEE EXO S PRO

El otro gran estreno de la compañía china es su exoesqueleto NAVEE EXO S Pro como uno de los pasos dados en su visión de la movilidad personal y con el objetivo de ayudar a los usuarios en diferentes actividades físicas.

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"Este año en IFA vamos 'Beyond the Move'. Tanto si resolvemos los desplazamientos urbanos con el Fold P10, ultraportátil, como si aliviamos el esfuerzo físico con nuestro exoesqueleto, nuestro compromiso es ampliar los límites de lo que la movilidad personal puede llegar a hacer", indica el responsable de NAVEE Europa, Yuchen Zhao.

De hecho, una de las imágenes promocionales utilizadas por Navee muestra a un esquiador subiendo por una elevada pendiente con la ayuda del EXO S Pro, que se caracteriza por un peso de 1,8 kg y una potencia máxima de 960 W, capaz de reducir el esfuerzo físico en un 35 por ciento del usuario.

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Esto lo consigue gracias a la tecnología que incorpora, capaz de identificar diez patrones de movimiento para adaptarse en milisegundos de una forma natural y precisa, lo que supone un alivio para el usuario en los esfuerzos físicos que vaya a realizar.

LOS PATINETES NT5 MAX, UT3 MAX y XT5 PRO

Además del patinete ultracompacto y el exoesqueleto, Navee expone en IFA 2026 tres patinetes más. El NT5 Max, uno pensado para todos los tipos de terrenos (permite conducción 'off-road'), se caracteriza por un motor de 1600 W (supera pendientes del 28 %), una autonomía de 85 km, resistencia al agua con la certificación IPX6 y una capacidad de carga de 150 kg.

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El segundo es el UT3 Max, con 1.638 W de potencia máxima (sube pendientes del 28 %), hasta 90 kilómetros de autonomía y cuenta con una horquilla hidráulica delantera y suspensión trsera por muelle para completar sus mejores especificaciones. En España los usuarios tendrán que esperar al próximo año para acceder a su compra.

El Navee XT5 Pro es el modelo de mayores capacidades al contar con un motor de 2.200 W de potencia máxima (sube pendientes del 32 %), sistema de suspensión exclusivo NAVEE Damping Arm y neumáticos 'off-road' sin cámara de 12 pulgadas. En su conjunto, es un patinete muy capaz al desplazarse por terrenos irregulares, ya sean baches pronunciados o socavones profundos.

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