Más de 100 mujeres compiten en Vietnam por la corona de Miss Mundo 2026

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Ho Chi Minh (Vietnam), 4 sep (EFE).- Un total de 111 mujeres compiten en Vietnam por la corona de Miss Mundo 2026, el certamen de belleza británico que cumple 75 años y que buscará este sábado a la sucesora de la tailandesa Opal Suchata Chuangsri, coronada en mayo de 2025 en la última edición, celebrada en India.

El concurso comenzó la segunda semana de agosto, cuando las candidatas llegaron procedentes de más de un centenar de países y territorios a Nha Trang, una turística ciudad costera situada en el centro-sur de Vietnam, a unos 400 kilómetros al norte de Ho Chi Minh.

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Desde entonces, las competidoras se han enfrentado en numerosos retos que definen buena parte de las clasificaciones para la noche final, cuando el grupo se reducirá a 40 mujeres solo minutos después de que empiece la gala, que será retransmitida en directo.

El concurso de Miss Mundo divide a las aspirantes en cuatro grandes grupos según sus lugares de procedencia (Asia y Oceanía, Américas y Caribe, Europa y África) y de esa forma garantiza que estas cuatro regiones estén representadas de forma igualitaria en el grupo de 40 clasificadas.

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Hasta ahora, se conocen los nombres de 13 de las 21 mujeres previamente clasificadas, entre ellas las representantes de Vietnam, Francia, Nigeria y República Dominicana por haber ganado sus competencias regionales de pasarela celebradas en días previos.

También obtuvieron un pase al grupo de 40 las aspirantes de Zambia, Alemania, Indonesia y Guayana Francesa por haber sido las mejores en el desafío sobre destrezas multimedia.

Asimismo, las delegadas de Trinidad y Tobago, Sudáfrica y Filipinas se clasificaron al ganar los torneos de 'Head-to-Head' -una prueba que Alemania también ganó-, en la que las competidoras responden preguntas y hablan sobre las causas sociales que promueven en sus lugares de origen.

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Además, la representante de Inglaterra avanzará tras vencer a todas las contendientes en la prueba de talento cantando 'Over the Rainbow', igual que la candidata de Puerto Rico, quien ganó la competencia deportiva.

Aún falta conocer a las ganadoras regionales del sistema de votación popular y del reto 'Belleza con propósito', que valora los proyectos de ayuda impulsados por las delegadas en sus países, una competencia en la que están preclasificadas las delegadas de Venezuela, España, Guatemala, Uganda y Paraguay, entre otras.

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El jurado, integrado por exreinas del certamen, también decidirá quiénes avanzaran en la noche de la coronación, garantizando que en el grupo de seis finalistas haya al menos una representante de cada una de las cuatro regiones, así como una candidata impulsada por el voto popular y otra por la trascendencia de su proyecto humanitario.

Las 111 competidoras ya fueron entrevistadas por el jurado e intentarán conseguir el título frente a una multitud que se espera se concentre en la plaza en la que tendrá lugar el certamen. EFE