Amaia Montero vive su gran noche desde su regreso a La Oreja de Van Gogh: "Una locura maravillosa"

04/09/2026 Amaia Montero cantando 'Rosas' en los Premios Juventud EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA STARLITE

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Marbella se ha vestido de fiesta para acoger este jueves la 23º edición de los Premios Juventud, una de los grandes eventos de la música latina, que por primera vez se han celebrado fuera de Miami siendo el recinto del Starlite Occident Festival el impresionante escenario por el que han desfilado entre otros estrellas de la talla de Marc Anthony y Nadia Ferreira, Camilo y Eva Luna, Antonio Banderas, Manuel Carrasco, Ana Mena, Marta Sánchez y Carlos Baute, o Quevedo, en una gala presentada entre otros por Jesús Vázquez y en la que Amaia Montero ha vivido su noche más especial desde su esperadísimo regreso a La Oreja de Van Gogh 20 años después de su marcha.

Inmersos en la gira 'Tantas cosas que contar tour' con la que están recorriendo España y consiguiendo 'sold out' en todos sus conciertos a pesar de las críticas que recibió la cantante donostiarra en su vuelta a los escenarios por su falta de afinación en sus primeros shows -algo que ha ido solventando al ganar en seguridad y gracias al cariño y apoyo incondicional de sus fans-, el grupo ha sido uno de los premiados por su contribución en la lucha y apoyo a la salud mental.

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Un reconocimiento al que ha seguido su actuación en la gala, en la que Amaia -espectacular con un cambio de vestuario, pasando del minivestido negro y bomber con mangas abullonadas en un champagne satinado lució a su paso por la alfombra roja, a un precioso vestido rojo con flor tridimensional en la parte delantera- arrancó aplausos y ovaciones con uno de sus temas más emblemáticos, 'Rosas'.

Su balance desde su regreso a La Oreja es, como ha confesado, "una maravilla". "Estamos de maravilla. Se nos ve, estamos encantados, estamos encantados con todo, con nosotros mismos, vale, eso es fundamental. Si nosotros no estuviéramos bien, tampoco viviríamos de la manera tan plena que estamos viviendo esta vuelta" ha asegurado, reconociendo que "todo este revuelo, todos los conciertos, está siendo una locura, pero una locura maravillosa, entonces estamos encantados".

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A su lado, observándola con orgullo, su compañero Xabi Martín, que ha tomado la palabra para desmentir, mientras Amaia mostraba su sorpresa a la prensa preguntando "¿El qué, el qué?", que en algún momento se hayan planteado que la exvocalista de la banda, Leyre Martínez, cante con 'la reina del pop' en alguno de sus conciertos: "¡Qué va! ¡Qué va!" ha zanjado entre risas.

Por delante, un año cargado de compromisos y con el que la cantante vasca se ha mostrado muy ilusionada, revelando que "si supieras lo que nos queda de gira... Nos vamos el año que viene, vamos a estar en América todo el año haciendo conciertos y vamos felices. Reencontrarnos con nuestro público".

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Por último, cuando los reporteros le han comentado a Xabi -con el que en los últimos meses se ha rumoreado que podría tener algo más que una amistad con su compañera- que no se separen nunca más, el artista ha abierto su corazón y ha confesado con una sonrisa que "yo ya no la suelto".