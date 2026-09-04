FMI dice que acumulación de bitcóin de El Salvador no implica fondos públicos

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San Salvador, 3 sep (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este jueves que en la acumulación de bitcóin del Gobierno salvadoreño "no se han utilizado recursos públicos", al menos desde mayo de 2025, según un comunicado relacionado con dos revisiones de un acuerdo de 1.400 millones de dólares.

"La acumulación de bitcóin desde la primera revisión (2025) refleja donaciones privadas y no ha implicado el uso de recursos públicos", reveló el FMI y agregó que "en adelante, no se prevé una acumulación adicional de bitcóin más allá de las donaciones documentadas".

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El Gobierno de Nayib Bukele ha mantenido desde noviembre de 2022 una política de comprar un bitcóin diario con recursos estatales, según ha ido comunicando, mientras que las reservas suman más de 7.764 bitcoines, valorados en más de 627 millones de dólares al cambio actual.

El FMI anunció el 27 de mayo de 2025 que llegó "a un acuerdo a nivel del personal técnico con El Salvador sobre la primera revisión del Servicio Ampliado", que se alcanzó en diciembre de 2024.

En tanto, solo en noviembre de 2025, el Gobierno salvadoreño anunció la supuesta compra de 1.000 bitcoines por 100 millones de dólares.

El Fondo agregó que "también se alcanzaron acuerdos sobre medidas para modernizar el marco legal, regulatorio y de supervisión de los activos digitales, así como para fortalecer aún más los mecanismos de gobernanza y gestión de riesgos aplicables a las tenencias de criptoactivos del sector público.

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El FMI también reveló que "la propiedad y el control operativo de la billetera electrónica del gobierno han sido transferidos a un operador privado y no se han utilizado recursos públicos para la acumulación de bitcóin".

Añadió que "el Gobierno ha mantenido una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes", sin que el Ejecutivo de Nayib Bukele haya informado estos cambios internamente.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, pero tras alcanzar el acuerdo con el FMI la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, se le retiró este estatus de moneda.

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El FMI también sostuvo que con las autoridades de El Salvador ha llegado a "un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda y tercera revisiones combinadas del programa de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF)", que está sujeto a la "aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI" y que habilitaría el desembolso de 140 millones.

"El programa continúa arrojando resultados positivos. La actividad económica ha superado las expectativas, mientras que los desequilibrios fiscales y externos están siendo corregidos de conformidad con los compromisos del programa", describió el FMI.

“La economía salvadoreña continúa mostrando un sólido desempeño. El crecimiento del PIB real superó las expectativas en 2025 y se espera que alcance 4,5 por ciento en 2026", agregó.

Por otra parte, el organismo sostuvo que se prevé "la aprobación de una reforma paramétrica de pensiones en línea con las recomendaciones del FMI el próximo año". EFE