EEUU celebra que "la UE se ha unido oficialmente" a su campaña económica contra Irán

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha celebrado este jueves que "la Unión Europea (UE) se ha unido oficialmente a la Operación Marginado Económico", la ofensiva financiera emprendida por la Administración de Donald Trump contra Irán, aludiendo a la declaración emitida el lunes por la Comisión Europea en el contexto de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

"La Unión Europea se ha unido oficialmente a la Operación Marginado Económico y agradecemos su firme y temprana postura", ha declarado Bessent en una publicación en redes.

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En la misma, asegura que "Estados Unidos se mantiene firme junto a sus aliados para garantizar que el régimen asesino iraní no pueda aprovechar el sistema financiero mundial para financiar sus ambiciones nucleares, sus programas de armamento y sus grupos terroristas afines".

"El mundo está enviando un mensaje claro al régimen iraní: no nos detendremos hasta que se haya cortado toda fuente de financiación que le quede", ha remarcado.

El secretario del Tesoro estadounidense ha enlazado tras su mensaje a la referida declaración de la Comisión Europea, que el lunes señaló que el bloque continuará trabajando "estrechamente" con Estados Unidos y con otros socios del G7 e internacionales para "mantener la presión sobre" Irán en aras de una desescalada.

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Ese mensaje ha sido afeado en múltiples ocasiones esta semana por el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, que ha alegado que la UE "se desvía de todos los valores que dice defender" con tal pronunciamiento y que está "cediendo a la coerción estadounidense".