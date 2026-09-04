La Embajada de EEUU en Colombia lanza una alerta por "riesgo elevado" de ataques de grupos armados en el Cesar

Guardar

La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha emitido este jueves una alerta de seguridad por "riesgo elevado" de ataques en el departamento del Cesar, en el noreste del país, por parte de grupos armados ilegales entre los cuales ha incluido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización designada por Washington como "Organización Terrorista Extranjera".

"Es posible que los grupos armados ilegales lleven a cabo más ataques, con poco o ningún aviso previo, contra comisarías de Policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada en el departamento del Cesar", ha advertido en un comunicado la legación, agregando que el personal del Gobierno de Estados Unidos "podría tener restricciones para viajar a ciertas zonas del departamento del Cesar debido a estos riesgos".

PUBLICIDAD

En el referido texto, la Embajada norteamericana recoge que a lo largo del año en curso se han producido "múltiples ataques" con drones cargados de explosivos contra subestaciones de Policía, instalaciones militares y otras posiciones de las fuerzas de seguridad en el departamento del Cesar.

Concretamente, ha hecho referencia a un ataque acaecido el pasado mes de julio en la subestación de Policía del poblado El Burro, en el municipio de Pailitas, el cual dejó un saldo de cinco agentes heridos; a un ataque, en el mes de agosto, en el municipio de Curumaní donde murió un agente de Policía, así como a ataques con drones en el sur del departamento a finales de agosto, los cuales causaron heridas a varios soldados.

PUBLICIDAD

A comienzos de esta misma semana, la Gobernación del Cesar y el propio Ejército colombiano dotaron a la Décima Brigada, con sede en la ciudad de Valledupar, capital departamental, de sistemas tecnológicos inhibidores de drones, en el marco de una iniciativa destinada a "neutralizar las amenazas aéreas no tripuladas de los grupos armados organizados, en el departamento, y reforzar la protección de la Fuerza Pública y la población civil", según precisó entonces el Ejército del país en un comunicado.