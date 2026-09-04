Líderes del Pacífico expresan preocupación por el misil chino pero evitan condena directa

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Sídney (Australia), 4 sep (EFE).- Los líderes del Foro de las Islas del Pacífico (PIF) acordaron expresar su preocupación por el ensayo de un misil balístico intercontinental realizado por China en julio y reclamar a los países que efectúen este tipo de pruebas que avisen con al menos 24 horas de antelación, aunque evitaron condenar directamente a Pekín.

El acuerdo quedó recogido este viernes en el comunicado final de la cumbre del PIF, celebrada esta semana en Palau, que señala la preocupación de los líderes por un ensayo que "sobrevoló" varios países miembros "sin un aviso adecuado".

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Los países del foro pidieron a todos los Estados que realicen pruebas de misiles balísticos intercontinentales garantizar "transparencia y tranquilidad", incluida la notificación previa de al menos 24 horas, de acuerdo con la práctica internacional.

El texto no menciona expresamente a China ni emplea términos de condena, aunque supone un avance respecto a la declaración adoptada en agosto por los ministros de Exteriores del PIF, que reclamó transparencia sobre las pruebas de misiles balísticos sin referirse específicamente al lanzamiento chino ni establecer un plazo para los avisos.

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Naoero (país antes conocido como Nauru) expresó su disenso respecto al apartado sobre el ensayo, mientras Kiribati, que junto a Naoero había bloqueado anteriormente una declaración específica sobre el lanzamiento, no participó en el retiro de los líderes.

Kiribati rompió lazos diplomáticos con Taiwán en 2019; y Naoero en 2024, para reconocer a China.

El presidente de Palau y presidente rotatorio del PIF, Surangel Whipps, había reclamado una postura unificada de los países del Pacífico frente al lanzamiento y defendido que la región debía exigir a Pekín respeto por su soberanía y mayor transparencia.

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Según información de inteligencia citada durante la cumbre, el misil, con capacidad nuclear, sobrevoló los espacios aéreos de Filipinas, Palau y Micronesia antes de caer en el océano Pacífico.

El lanzamiento tuvo lugar el 6 de julio, cuando China efectuó desde un submarino una prueba de un misil balístico que recorrió unos 7.300 kilómetros sobre el Pacífico antes de caer en aguas próximas a la zona económica exclusiva de Tuvalu y cerca de Naoero.

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Whipps ha reprochado a Pekín que los países afectados no fueran informados adecuadamente y ha defendido que el resultado de la cumbre deja claro que debe haber mayor transparencia en este tipo de lanzamientos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, acusó el jueves a Palau, uno de los tres países insulares del Pacífico que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, de "exagerar" reiteradamente la cuestión y de intentar arrastrar a otros miembros del PIF a respaldar su posición.

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Guo defendió que China mantiene una política de defensa nacional de carácter defensivo y que nunca ha llevado a cabo una expansión militar, al tiempo que aseguró que Pekín está dispuesto a trabajar con los países del Pacífico Sur para contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región.

La disputa por el ensayo se produce en un contexto de creciente competencia estratégica entre China, Estados Unidos y Australia por ampliar su influencia en el Pacífico y ha puesto de manifiesto las divisiones dentro del PIF sobre la relación con Pekín. EFE

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