Agenda informativa multisoporte América para el viernes 4 de septiembre de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- Un juez federal anunció que declarará nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en un supuesto brote psicótico, pero dio tiempo a su abogado para apelar la decisión, según medios estadounidenses. (video)

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- La emblemática Ruta 66, testigo de la Gran Depresión y ruta migratoria hacia California en busca de una vida mejor, cumple cien años al mantener su auténtico espíritu de carretera. (Foto) (Video)

- La actriz y cantante filipina Lea Salonga devela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (foto)(vídeo)

- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo durante el pasado mes de agosto.

- Wall Street va encaminado a cerrar con ganancias una semana marcada por nuevas pistas de la Reserva Federal sobre una eventual subida de los tipos de interés y la bonanza de las grandes compañías tecnológicas.

MÉXICO

- El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, uno de los protagonistas de la negociación que dio origen al T-MEC, participa en el México Siglo XXI, el foro anual organizado por la Fundación Telmex Telcel. (Foto) (Video)

- El Instituto de Estadística de México publica los datos de la inversión fija bruta de junio tras un aumento del 1,1 % en mayo

- El ministro español para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, cierra su viaje a México con una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma y una rueda de prensa. (Foto) (Video)

- Conferencia de prensa y gira de la presidenta, Claudia Sheinbaum. (Foto)(Video)

- Participación de la actriz Charlize Theron en el foro México Siglo XXI e Fundación Telmex Telcel de Carlos Slim.

CUBA

- Las 176 reformas económicas comienzan a plasmarse en normativas que permiten empresas privadas de más de cien trabajadores, la contratación directa o la inversión de cubanos en el exterior, entre otras. (Foto)

- Rueda de prensa sobre el lanzamiento de la XLII Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026). (Foto) (video)

- Cuba tendrá apagones este viernes que afectarán a la vez hasta el 68 % de la isla. (video)

BRASIL

- A un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro aceleran sus campañas en busca del voto de los indecisos. (Foto)

- La Corte Suprema de Brasil vive una crisis interna inédita que amenaza con agravar la polarización a un mes para las elecciones presidenciales.

- El Gobierno divulga el resultado de la balanza comercial en agosto.

- La Bienal del Libro de São Paulo abre sus puertas, con España como país invitado y hasta el día 13 de septiembre. (Foto) (Video)

- Primera noche de conciertos del festival musical Rock in Río, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. (Foto)

COLOMBIA

- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, presentó ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que murió uno de sus líderes, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor. (foto) (video)

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- El expresidente colombiano Álvaro Uribe asiste una indagatoria dentro de una investigación en su contra por las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas hace 30 años por paramilitares. (Foto) (Video)

- La artista Doris Salcedo habla sobre la exposición 'Los desastres de la guerra', de Francisco de Goya, que presenta la serie completa de ochenta grabados que el pintor español produjo entre 1810 y 1815. (Foto) (Video)

VENEZUELA

- Pese a los beneficios prometidos, el acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU. es visto con cautela por expertos que contemplan retos en infraestructura del país suramericano y futuros cambios políticos. (Foto) (Video)

EL SALVADOR

- Cinco años después de que El Salvador adoptara el bitcóin como moneda de curso legal su uso cotidiano es mínimo, pese a que el presidente, Nayib Bukele, mantiene su apuesta como reserva estatal. (Foto) (Video)

PANAMÁ

- Un estudio en 2023 acerca de la propagación del sargazo en el Caribe nunca esperó descubrir que esta macroalga es una prometedora respuesta contra la forma más grave y letal de la malaria. (Foto) (Video)

- Bhuwan Ribhu, uno de los promotores de la instauración del Día Internacional para Poner Fin al Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, explica los objetivos de esta iniciativa, respaldada por el Gobierno de Sierra Leona.

ECUADOR

- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visita Ecuador para analizar con su homólogo, Daniel Noboa, temas relacionados con inversión, comercio y seguridad. (Foto) (Video)

BOLIVIA

- Sectores leales al expresidente de Bolivia Evo Morales realizan una marcha de protesta en el centro del país en contra de lo que consideran "políticas económicas neoliberales" del Gobierno de Rodrigo Paz. (Foto) (Video)

ARGENTINA

- La compañía de teatro valenciana La Hongaresa, fundada por el dramaturgo Paco Zarzoso y la actriz Lola López, cumple treinta años y lo celebra en Buenos Aires con el estreno absoluto de la obra ‘Coro' (Foto) (Video)

DEPORTES

Estados Unidos.- Abierto de Tenis de Estados Unidos, en Nueva York, hasta el 13 de septiembre, en el USTA Billie Jean King National Tenis Center. (Foto) (Video)

Ecuador.- Previa de la vigésima novena fecha de la liga profesional ecuatoriana. EFE

mesaamerica@efe.com

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