La Bienal del Libro de São Paulo abre sus puertas con España como país invitado de honor

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São Paulo, 4 sep (EFE).- La Bienal Internacional del Libro de São Paulo, una de las mayores citas literarias de América Latina, inauguró este viernes su 28ª edición, con España como país invitado de honor y un alegato en defensa de la lectura como derecho humano y pilar democrático.

La ceremonia de apertura contó con la participación de autoridades nacionales y del ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, que aterriza en Brasil con una serie de encuentros sobre asuntos de interés compartido entre ambas naciones, como la emergencia climática y la memoria democrática.

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Sevani Matos, presidenta de la Cámara Brasileña del Libro, entidad que organiza la feria, destacó durante su intervención el buen momento del sector, recordando que en el último año Brasil sumó "tres millones de nuevos compradores de libros".

"Tenemos la certeza de que los libros transforman a las personas y los lectores transforman a las sociedades", afirmó.

En la misma línea se pronunció el secretario de Formación Artística y Cultural del Ministerio de Cultura de Brasil, Fabiano dos Santos Piúba, quien reivindicó la lectura como un "derecho humano clave para la democracia y la soberanía".

Por su parte, Urtasun agradeció a Brasil la designación de España como invitado de honor y destacó el valor de la delegación de escritores que ha viajado a São Paulo, a la que definió como un "espejo de la sociedad española de hoy y de su diversidad".

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En un discurso en el que repasó la influencia de figuras brasileñas como Caetano Veloso, Clarice Lispector o Tarsila do Amaral en la sociedad española, Urtasun abogó por fortalecer la "corriente de simpatía" y de "comprensión" histórica entre ambos países.

Los libros "nos ofrecen un horizonte y un tiempo muy distinto", expresó el ministro.

"Nos hablan del poder transformador de la cultura y de cómo la cultura y la memoria de lo que somos nutre a nuestras democracias. Hay, desde luego, un hilo invisible que une la energía creativa de un país con su energía democrática, y Brasil y España son buena prueba de ello", subrayó el ministro.

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Para España, concluyó Urtasun, internacionalizar su industria editorial "es fortalecer la cooperación cultural, promover la propia diversidad lingüística y editorial, reducir las desigualdades en el acceso a la lectura y contribuir a un espacio global de derechos culturales".

La programación de España, pensada bajo el lema 'Confluencias' y comisariada por la escritora Marta Sanz, comenzó formalmente tras la apertura de su pabellón de 500 metros inspirado en los mosaicos de Roberto Burle Marx.

A lo largo de los diez días de feria, el espacio acogerá mesas redondas que abordarán desde la novela negra e histórica, hasta las nuevas formas de autoficción, las narrativas ecológicas y la recuperación de la memoria democrática.

También habrá un destacado espacio para la poesía, con veladas literarias diarias, y propuestas infantiles, de ilustración y cómic.

Entre la cincuentena de autores que componen la delegación de letras españolas destacan nombres de gran proyección internacional, como Bernardo Atxaga, Elvira Navarro, Patricio Pron, Gabriela Wiener, Carlos Zanón y Alana Portero, entre otros.

Las actividades comenzarán este fin de semana con paneles sobre las fronteras literarias y los distintos enfoques de la autoficción, y alcanzarán uno de sus momentos más emotivos el domingo con el concierto de Sheila Blanco en homenaje a las poetas españolas de la Generación del 27. EFE

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(foto) (vídeo)