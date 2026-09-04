Milei felicita a Meloni por "logro histórico" de liderar el Gobierno más longevo de Italia

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Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este viernes a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por convertirse en la jefa de Gobierno más longeva de la República italiana, un hito que atribuyó a su "convicción, coraje y determinación" para conducir el país.

"Felicitaciones, Giorgia Meloni, por este logro histórico", escribió Milei en su cuenta de la red social X, donde destacó que su permanencia al frente del Ejecutivo italiano "no es solamente una marca de tiempo", sino también "el reconocimiento a la convicción, el coraje y la determinación" con los que ha defendido sus ideas.

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El mandatario argentino, que mantiene una estrecha relación política con Meloni, consideró que los casi cuatro años de Gobierno de la dirigente italiana demuestran que "una visión clara, una coalición sólida y el liderazgo político pueden devolver estabilidad y confianza a un país".

Meloni llegó al poder en octubre de 2022 y este viernes alcanzó los 1.413 días consecutivos al frente del Ejecutivo, superando el récord de permanencia continua que hasta ahora correspondía al segundo Gobierno de Silvio Berlusconi (2001-2005).

Milei destacó especialmente el vínculo entre ambos países y entre sus respectivos Gobiernos, al celebrar el logro de "una amiga y de una líder" con la que destacó que comparte "valores, convicciones y una mirada común sobre muchos de los desafíos de nuestro tiempo".

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"Te deseo lo mejor para lo que viene. Estoy seguro de que vas a seguir dando las batallas necesarias para construir la Italia que querés", añadió el mandatario argentino.

Meloni, de 49 años, se convirtió en octubre de 2022 en la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno italiano y encabeza desde entonces una coalición formada por Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia.

Aunque ahora supera el récord de continuidad en el poder de Berlusconi, este mantiene la marca de haber sido el primer ministro italiano que más tiempo ha ocupado el cargo, con nueve años acumulados en cuatro mandatos. EFE