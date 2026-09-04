Agencias

Infografías del viernes 4 de septiembre de 2026

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11S ANIVERSARIO - Veinticinco años después del 11S, los musulmanes en Estados Unidos suman 5,5 millones y tienen mayor presencia política. Sin embargo, persisten los prejuicios: el 43 % de los adultos los considera menos patrióticos y el 59 % de la comunidad percibe mucha discriminación, según un estudio publicado por el Pew Research Center.

COPA MUNDIAL FEMENINA SUB-20 - Polonia reúne del 5 al 27 de septiembre a 24 selecciones en el Mundial femenino Sub-20. Corea del Norte defiende el título en un torneo con seis debutantes, seis representantes latinoamericanas y algunas de las mayores promesas del fútbol mundial.

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BALONCESTO MUNDIAL 2026 - Estados Unidos, dominadora del medallero histórico del Mundial de Baloncesto Femenino.

BALONCESTO MUNDIAL 2026 - Las 10 jugadoras que no te puedes perder en el Mundial de Berlín.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Sorteo de la fase de liga de la Champions League Femenina 2026/27.

CICLISMO VUELTA - Previa de la etapa 14, Jaén-Sierra de la Pandera. EFE

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