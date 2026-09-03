Mourinho: "Un jugador del Real Madrid lo es 7 días a la semana, 24 horas al día y 12 meses al año"

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, confirmó este jueves que el club ha abierto expediente a Raúl Asencio, sancionado el pasado mes de agosto con más de 14.00 euros en total y con la retirada del permiso de conducir durante ocho meses por conducir ebrio en Gran Canaria, y recordó que un jugador de la entidad tiene la obligación de ser "7 días a la semana, 24 horas al día y 12 meses al año".

"Un jugador del Real Madrid es jugador de Real Madrid 24 horas por día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que haces fuera de tu área profesional continúa siendo Real Madrid y sigue dañando el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente", aseveró Mourinho en rueda de prensa.

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El portugués confirmó que "el club le ha abierto expediente al canario" y advirtió que mientras este esté "abierto", le sigue viendo "como jugador de Real Madrid". "Está lesionado y continuará lesionado para, no lo sé, un mínimo un par de semanas más, y esto me ayuda a estar fuera de ese problema", zanjó sobre el futuro deportivo del defensa.

Este fue condenado en agosto por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio y arrojar una tasa de 0,90 mg/l, casi cuatro veces por encima de la permitida (25 mg/l) en un control de alcoholemia en San Bartolomé de Tirajana, según Atlántico Hoy.

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Al superar los 0,60 mg/l, se trata de un delito contra la seguridad vial y no de una infracción administrativa por lo que la justicia le impuso una multa de cuatro meses a razón de una cuota diaria de 120 euros -más de 14.00 euros en total- y la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

Antes de esas palabras de advertencia al central, el de Setúbal también recordó que ya habló con Asencio cuando llegué "en función de cosas del pasado" y que estaba contento con su "dedicación extrema" en Valdebebas. "Desde que llegué, ya no he hablado más. No hablo de situaciones extradeportivas en Valdebebas porque aquí diría que es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Está lesionado desde hace semanas y es el primero en llegar y el último en salir", puntualizó.

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