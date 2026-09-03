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Las ligas argentinas rendirán tributo a Leo Messi con un minuto de aplausos en el minuto 10 de sus partidos

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Los partidos de todas las competiciones masculinas y femeninas de Argentina se detendrán a los 10 minutos de juego para rendir homenaje con un minuto de aplausos al delantero argentino Leo Messi, que anunció el pasado lunes su retirada de la selección nacional.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), recalcó que con este gesto quieren "rendir homenaje y honrar la carrera de Lionel Messi con la selección argentina con un minuto de aplausos" en la próxima jornada.

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Los partidos se interrumpirán tras 10 minutos de juego porque Messi como guiño al número que ha portado prácticamente toda su carrera con la tricampeona del mundo. Además, se proyectará un vídeo promocional en los estadios equipados con pantallas antes del inicio de los partidos, según informó la AFA en un comunicado emitido el miércoles por la noche.

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