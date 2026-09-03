Organizaciones ganadero-cárnicas exigen a UE firmeza tras la suspensión de importaciones de carne de Brasil

Guardar

Organizaciones representativas de diferentes eslabones de la cadena ganadero-cárnica han exigido a la Comisión Europea (CE) la aplicación estricta de la suspensión de las importaciones de carne de vacuno y aves de corral procedentes de Brasil prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189 y cuya entrada en vigor se ha hecho efectiva hoy, 3 de septiembre, según informan en un comunicado.

En concreto, estas organizaciones han valorado "positivamente" y consideran este momento un "punto de inflexión" para la política europea de control de las importaciones, por lo que reclaman la aplicación "estricta, sin dilación ni concesión de prórroga alguna", de la suspensión de las importaciones de carne de vacuno y de aves de corral procedentes de Brasil.

PUBLICIDAD

Así, firman este comunicado conjunto la Asociación Empresarial Cárnica (Anafric), Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza), Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne), Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE), Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic), Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC), Unión de Ganaderos de Vacas Nodrizas (Ugavan) y Unión pequeños agricultores (UPA).

No obstante, estas organizaciones han advertido de que limitar este veto exclusivamente al ámbito del uso de medicamentos antimicrobianos resulta insuficiente a la luz de la evidencia oficial.