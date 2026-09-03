Agencias

Organizaciones ganadero-cárnicas exigen a UE firmeza tras la suspensión de importaciones de carne de Brasil

Imagen WHUKUIZHPJFC5AA6THR6LKSVJ4
Guardar

Organizaciones representativas de diferentes eslabones de la cadena ganadero-cárnica han exigido a la Comisión Europea (CE) la aplicación estricta de la suspensión de las importaciones de carne de vacuno y aves de corral procedentes de Brasil prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189 y cuya entrada en vigor se ha hecho efectiva hoy, 3 de septiembre, según informan en un comunicado.

En concreto, estas organizaciones han valorado "positivamente" y consideran este momento un "punto de inflexión" para la política europea de control de las importaciones, por lo que reclaman la aplicación "estricta, sin dilación ni concesión de prórroga alguna", de la suspensión de las importaciones de carne de vacuno y de aves de corral procedentes de Brasil.

PUBLICIDAD

Así, firman este comunicado conjunto la Asociación Empresarial Cárnica (Anafric), Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (Avianza), Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne), Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE), Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic), Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC), Unión de Ganaderos de Vacas Nodrizas (Ugavan) y Unión pequeños agricultores (UPA).

No obstante, estas organizaciones han advertido de que limitar este veto exclusivamente al ámbito del uso de medicamentos antimicrobianos resulta insuficiente a la luz de la evidencia oficial.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las ligas argentinas rendirán tributo a Leo Messi con un minuto de aplausos en el minuto 10 de sus partidos

Las ligas argentinas rendirán tributo a Leo Messi con un minuto de aplausos en el minuto 10 de sus partidos

Carlos Alcaraz reacciona a tiempo para meterse en tercera ronda del US Open

Carlos Alcaraz reacciona a tiempo para meterse en tercera ronda del US Open

Sánchez anuncia que sacará de las calles de Ceuta a otros 1.500 migrantes, pero avisa que no puede echarlos "como sacos"

Sánchez anuncia que sacará de las calles de Ceuta a otros 1.500 migrantes, pero avisa que no puede echarlos "como sacos"

Zimbabue da un ultimátum a los vendedores ambulantes ilegales para desalojar sus puestos

Infobae

Sánchez promete a Ceuta 100 millones más de ayudas, trato especial en la UE y una visita del Rey "en próximas semanas"

Sánchez promete a Ceuta 100 millones más de ayudas, trato especial en la UE y una visita del Rey "en próximas semanas"