Carlos Alcaraz reacciona a tiempo para meterse en tercera ronda del US Open

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El tenista español Carlos Alcaraz se ha impuesto este miércoles en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, al portugués Jaime Faria (4-6, 6-0, 6-3, 6-2), en un partido en el que tuvo que remontar un primer set en contra pero en el que acabó con muy buenas sensaciones.

Carlos Alcaraz sigue dando pasos hacia su mejor versión y ya está en la tercera ronda del US Open. En un complicado partido ante el portugués Jaime Faria, el murciano tuvo que superar su primer momento de dificultad tras su vuelta, remontando un partido que se puso un set en contra. La respuesta del vigente campeón fue convincente y contundente con tres sets consecutivos a su favor en los que comenzó a verse destellos del mejor Alcaraz.

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Por segundo partido consecutivo, la derecha de Carlos Alcaraz funcionó con un total de 31 golpes ganadores por solo 15 errores. Además, mejoró sus porcentajes de puntos ganados con el saque, situándolo por encima del 70% y subió la velocidad media de sus primeros servicios (186km/h), aunque sigue estando lejos de los 192 km/h que mantuvo de media en el US Open 2025.

Todo parecen buenas noticias para el murciano pese a que el partido ante Faria comenzó de la peor de las maneras. En una primera manga muy disputada, en la que los servicios estaban siendo más fuertes que los restos, un solitario 'break' del tenista luso en el séptimo juego sería suficiente para que pudiera colocarse un set arriba en el marcador. Pese a que el nivel de Alcaraz no estaba siendo malo, su desconexión en su cuarto turno de saque le había costado el primer parcial.

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Le tocaba remontar al español y, de paso, superar su primera situación complicada en el torneo. La respuesta no pudo ser mejor. Pese a arrancar el set con dos pelotas de rotura en contra, Alcaraz puso el modo apisonadora para endosar un rosco a Faria. Un punto de inflexión en el partido y un golpe moral a su rival, que veía como, pese a la igualdad del marcador (1-1), el nivel del murciano iba a más.

Y en los dos últimos sets saldría la mejor versión de Alcaraz. El número tres del mundo sacó su versión más sólida para acabar con la resistencia de Faria. Dos sets casi perfectos en los que cometió sólo 11 errores no forzados por 22 golpes ganadores. Así, conseguiría dos juegos al resto en los primeros compases de ambas mangas, lo que sería más que suficiente para que acabara cerrando el partido (6-3, 6-2) en dos horas y 41 minutos.

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Ahora, en la tercera ronda, Alcaraz se verá las caras con el tenista chino Yibing Wu, número 113 del ránking, que venció en tres sets al australiano James Duckworth (7-5, 6-3, 6-1). Será la segunda ocasión en la que ambos tenistas se enfrenten, después de que el español se impusiera en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái en 2024 (7-6(5), 6-3).