Los trabajadores de Brussels Airlines podrán negarse a ir en vuelos con destino a Tel Aviv

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Bruselas, 3 sep (EFE).- Los pilotos y el personal de cabina de la aerolínea belga Brussels Airlines podrán negarse a volar hacia o desde Tel Aviv, ciudad israelí que ofrece conexión aérea con Bruselas, tras una reunión este jueves entre la dirección y los sindicatos de la compañía, informaron medios locales.

El sindicato que representa a los empleados de Brussels Airlines argumentó que las autoridades belgas siguen desaconsejando los viajes no esenciales a Israel y cuestionó que la situación allí sea lo suficientemente segura como para permitir la reanudación normal de los vuelos, según la agencia de noticias Belga.

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Por su parte, el portavoz de la aerolínea, Nico Cardone, dijo tras la reunión que se han "tomado el tiempo necesario para escuchar todas las preocupaciones relativas a la seguridad de nuestros vuelos con destino a Tel Aviv y para responder a ellas".

Asimismo, explicó a medios locales que "en el sector aéreo existen procedimientos que permiten a los miembros del personal no realizar un vuelo si no se sienten bien psicológicamente", subrayando que los trabajadores de la aerolínea "pueden recurrir a este procedimiento como siempre, sin temor a represalias".

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Los vuelos a Tel Aviv desde la capital belga volvieron a estar operativos desde hace unas semanas, pero hasta ahora se realizaban con una tripulación de "voluntarios" y miembros de la dirección.

Sin embargo, entre ayer y hoy dos vuelos despegaron con destino a la ciudad israelí a pesar de que había miembros de la tripulación que se opusieron.

Según los medios locales, a partir de septiembre los vuelos a Tel Aviv figuran en los horarios de trabajo habituales, al igual que el resto de conexiones.

En consecuencia, el sindicato presentó un preaviso de huelga para que los miembros del personal puedan negarse a realizar estos vuelos al considerar que la dirección de la compañía aérea no respetó los acuerdos alcanzados previamente en relación a los mismos. EFE

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