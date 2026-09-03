Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 3 sep (14.30GMT)

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Madrid, 3 sep(EFE).-

Bhotekoshi (Nepal).- Nepal continúa este jueves la búsqueda de alrededor de 900 trabajadores de centrales hidroeléctricas cuyo paradero se desconoce tras más de una semana de la mortal riada que arrasó el centro y norte del país, dejando hasta el momento más de 1.200 muertos y 4.200 desaparecidos.

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Katmandú.- La principal morgue de Katmandú ha superado su capacidad para almacenar los cadáveres recuperados este jueves tras las devastadoras riadas que golpearon Nepal hace ocho días, mientras las autoridades continúan trasladando víctimas sin identificar a un cementerio temporal en Gokarna, en las afueras de la capital.

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Praga.- El presidente checo, Petr Pavel, recibió hoy al presidente armenio, Vahagn Khachaturyan, en el Castillo de Praga.

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Weimar (Alemania).- Los ministros de Exteriores del llamado Triángulo de Weimar, formado por Alemania, Francia y Polonia, se reunieron hoy en la ciudad germana de Weimar para conmemorar su fundación hace 35 años y abordar los desafíos geopolíticos actuales.

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Ciudad de México.- Después de vivir 30 años en Estados Unidos, un mexicano regresó voluntariamente a su país ante la ansiedad por el endurecimiento de las políticas migratorias y, tras descubrir lo difícil que era reintegrarse en México, creó 'Retache', una plataforma para ayudar a una creciente población de retornados a reaprender a vivir en su propio país.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Quito.- Organizaciones sociales y colectivos ciudadanos defensores del agua de Ecuador se pronuncian sobre "amenazas extractivas que ponen en riesgo" ríos y territorios, como la ley minera o la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Canadá, suscrito en julio de este año.

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Kiev.- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, agradeció este jueves a su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, el llamamiento del primer ministro de la India, Narenda Modi, para terminar la guerra, aunque el jefe de la diplomacia del gigante surasiático defendió la compras de hidrocarburos rusos de su país.

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Kiev.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, firmó este jueves en la capital ucraniana con su homólogo de Kiev, Vitali Klichkó, un nuevo memorando de entendimiento que amplia el acuerdo sellado en 2022 entre ambas ciudades y que se inspira en la cooperación que estableció la capital catalana con Sarajevo en plena guerra de los Balcanes.

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Bruselas.- Las regiones españolas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia subrayaron este jueves en Bruselas los esfuerzos realizados por sus pescadores en los últimos años para mejorar el estado de las poblaciones en el Mediterráneo y pidieron que las propuestas de pesca para 2027 permitan asegurar la viabilidad del sector y de las comunidades costeras.

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Moscú.- El secretario general del Partido Comunista Ruso, Gennady Zyuganov, asiste a una concentración con motivo del 81.º aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre Japón en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Moscú.

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Moscú.- Cientos de personas conmemoran el 22º aniversario de la masacre en una escuela de Beslán (Rusia) con 335 muertos, muchos de ellos niños, tras la operación de rescate de las fuerzas rusas para liberar a los rehenes que había tomado un grupo terrorista islámico.

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Nueva Delhi.- El primer ministro indio Narendra Modi ha recibido este jueves en Nueva Delhi a su homólogo belga, Bart De Wever, quien se encuentra de visita de Estado de tres días en la India.

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Kiev.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inicia este miércoles un viaje de dos días a Kiev que tiene como objetivo mostrar el apoyo de Cataluña a Ucrania y dar un nuevo impulso a la cooperación con la vista puesta a contribuir en la futura reconstrucción del país.

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Moscú.- Rusia cerrará todas las filiales del Instituto Goethe en el país tras la decisión de Berlín de cerrar el centro cultural Casa Rusa en la ciudad alemana de Bonn, afirmó hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

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Salou (España).- La Policía Nacional ha detenido en Salou (Tarragona) a Jhonatan Alexander Castrillón Arango, alias Pirry, un fugitivo reclamado por las autoridades colombianas por sicario, homicidio y tráfico de drogas, considerado uno de los líderes de la organización criminal ‘El Mesa’ y antiguo integrante del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Bogotá.- Llega al aeropuerto de Bogotá un envío de ayuda humanitaria de España para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

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Bangkok.- El Museo Nacional Silpa Bhirasri en Bangkok presenta la exposición especial Rak Nakara: El Camino de Rattanakosin creada por el profesor Silpa Bhirasri, fundador de la Escuela de Bellas Artes de Bangkok y considerado como el padre del arte moderno tailandés.

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Barcelona (España).- El director de 'El ser querido', Rodrigo Sorogoyen, la protagonista de la película, Victoria Luengo -junto a Javier Bardem- y la coguionista del filme, Isabel Peña, se han mostrado "muy felices y contentos" de que la Academia de Cine Español haya elegido esta producción junto a 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y 'La bola negra' de Javier Ambrossi y Javier Calvo, como los títulos preseleccionados para competir por el Óscar a mejor película internacional.

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Madrid.- El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, fue cuestionado sobre el argentino Lionel Messi, tras anunciar su retirada de la selección, del que aseguró que se le “echa de menos siempre” y que para verle jugar tendrá que hacer algo que “no” le “gusta mucho” como es “ver algún partido de la MLS”.

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Barcelona (España).- El delantero brasileño Gabriel Jesus, el último fichaje del Barcelona en este mercado estival, se ha entrenado hoy por primera vez con el equipo de Hansi Flick, en una sesión en la que también ha participado el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' tras su lesión ante el Elche.

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Berlín.- La Estados Unidos de Caitlin Clark, máxima favorita para conseguir el que sería su quinto oro mundial consecutivo, se enfrenta a China este viernes (14.15 horas CET) en el debut de la Copa del Mundo de Berlín, con una reedición de la pasada final de Sídney 2022.

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alm/EFE

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