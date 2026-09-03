Machado advierte a EEUU que sus "enemigos" están en el Gobierno de Venezuela tras acuerdo

Guardar

Caracas, 3 sep (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este jueves a la Administración de Donald Trump que los "enemigos" de EE.UU. se encuentran hoy en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, seis días después de la firma de un histórico acuerdo petrolero que otorga a Washington el control de más del 20% de las reservas de crudo del país suramericano.

"Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores", dijo Machado en un video publicado en sus redes sociales, en su primera reacción al convenio petrolero y un día después de la visita a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que concluyó con la firma de varios acuerdos con empresas de EE.UU e Italia. EFE

PUBLICIDAD

(video)