Costa Coffee avanza en su expansión en Latinoamérica con su llegada a Panamá

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Ciudad de Panamá, 3 sep (EFE).- La cadena internacional de cafeterías Costa Coffee, fundada en 1971 en Reino Unido, abrió sus dos primeras tiendas en Panamá como parte de su estrategia de expansión en América Latina y el Caribe, en la que la compañía prevé utilizar el país como punto de apoyo para su crecimiento en Centroamérica.

"Dentro de nuestra estrategia regional, Panamá juega un rol de puente: por su posición geográfica y su peso como plaza financiera y logística de Centroamérica, es un mercado que nos permite consolidar presencia de marca en un punto de conexión clave entre Norte, Centro y Sudamérica", explicó a EFE el gerente general de Costa Coffee Latinoamérica, Hugo Heredia.

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El directivo señaló que la cadena prevé utilizar la operación panameña como referencia para futuras aperturas en otros mercados de la región.

Tras iniciar operaciones en México, la compañía eligió Panamá como su primer mercado en Centroamérica, donde opera mediante una franquicia con Grupo Maritanos. Costa Coffee forma parte de The Coca-Cola Company desde 2019.

"Es una gran marca que trae su icónica mezcla de café, Mocha Italia Blend, pero más allá de la fórmula, Costa Coffee se caracteriza por su calidez, por llegar a los lugares y adaptarse a los países. Costa Coffee ha venido a Panamá a disfrutar un poquito de ese sabor panameño", señaló la presidenta de Grupo Maritanos, Jacqueline García.

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Costa Coffee tiene presencia en más de 37 países y comercializa la Mocha Italia Blend como una de sus principales mezclas. La cadena llega a un mercado como el panameño que cuenta con una creciente cultura de cafés de especialidad y es reconocido internacionalmente por la producción de café Geisha.

Para presentar su llegada al mercado panameño, la compañía organizó un evento en una de sus sucursales de la capital, al que asistieron autoridades locales, entre ellas la primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, además de representantes del sector.

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Heredia afirmó que la compañía aspira a posicionarse como líder del segmento de cafeterías en Panamá durante los próximos tres años y señaló que México y Panamá constituyen los primeros mercados de una estrategia de expansión más amplia en Latinoamérica.

Además, explicó que la cadena selecciona los mercados para su expansión en función del consumo de café, las características de la demanda y la disponibilidad de socios locales para operar las franquicias.

La compañía mantiene algunos productos comunes en los mercados donde opera, como su mezcla Mocha Italia Blend, mientras adapta parte del menú a los hábitos de consumo locales.

En Panamá, explicó Heredia, la oferta incorpora limonadas y empanadas, entre otros productos dirigidos al mercado local. EFE

(Foto) (Video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de The Coca Cola Company para la elaboración de este contenido.