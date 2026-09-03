América Latina debate en São Paulo su transición energética en el Foro de Economía Verde

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São Paulo, 3 sep (EFE).– La Agencia EFE inauguró este jueves en São Paulo la cuarta edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), un espacio de diálogo y debate latinoamericano que reúne a autoridades, referentes del sector privado y expertos para debatir sobre la transición hacia modelos económicos descarbonizados, inclusivos y competitivos.

La jornada de apertura, celebrada en el AYA Hub de la capital paulista, estuvo marcada por un firme pedido a convertir los compromisos climáticos en soluciones concretas frente a la creciente frecuencia de emergencias naturales y las presiones de la geopolítica actual.

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El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, dio la bienvenida de forma telemática con un video en el que resaltó que "el planeta no deja de darnos señales", y enumeró la reciente secuencia de terremotos registrados en Colombia, Venezuela, México y Perú, los cuales ponen en evidencia la "fragilidad humana ante el poder de la naturaleza".

Oliver resaltó que el gran desafío de la región gira en torno a “compatibilizar sostenibilidad, productividad y competitividad" y advirtió sobre el papel ambivalente de las nuevas tecnologías, que pueden ser una herramienta para la transición energética así como abrir la puerta a “nuevas necesidades energéticas y nuevos interrogantes”.

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"Espero que esta jornada permita encontrar respuestas y contribuir a acercar los grandes compromisos a soluciones concretas", concluyó.

Por su parte, la cofundadora de la organización AYA Earth Partners, Patricia Ellen, destacó que el espacio en el que se celebra esta edición del Foro Verde fue creado específicamente para fomentar estos debates y "probar al mundo que es posible tener otro modelo económico que cree valor para las personas y el planeta".

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Ellen afirmó que el contexto geopolítico actual funciona como combustible para la transición.

"El momento geopolítico de hoy nos ayuda creando un sentido de urgencia” y, en este contexto, resaltó que Brasil “puede ser una gran potencia proveyendo todo lo que el mundo necesita”, pero al mismo tiempo deberá aprender a “crear resiliencia” en sus propias cadenas productivas.

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En representación del sector promotor de las exportaciones y la inversión, Gabriel Chelis, especialista en agronegocios de ApexBrasil, entidad vinculada al Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios brasileño, destacó la evolución del empresariado hacia las prácticas sostenibles.

"El sector productivo ya ha pasado a ver las cuestiones de certificación y trazabilidad no solo con una mirada ética, sino también desde la perspectiva de la estrategia empresarial", sostuvo Chelis durante sus palabras de apertura.

Además, agregó que "el público consumidor, tanto interno como externo, exige una conciencia ambiental cada vez mayor" y que Brasil tiene la oportunidad de posicionarse en los mercados internacionales no solo por sus riquezas naturales, sino por el “valor agregado” de su biodiversidad.

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El IV Foro Latinoamericano de Economía Verde continuará a lo largo del día con paneles sobre descarbonización, resiliencia urbana, financiación verde en manos de destacados referentes internacionales del ámbito público y privado, representantes de organismos multilaterales, académicos y miembros de la sociedad civil dedicados a impulsar la agenda de desarrollo sostenible en la región.

El evento cuenta con el patrocinio de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) y WWF-Brasil, y el apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima. EFE