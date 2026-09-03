La economía rusa se está "congelando", alerta director del banco estatal Sberbank

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Moscú, 3 sep (EFE).- La economía rusa se está "congelando", alertó hoy el director general del banco estatal ruso Sberbank, sancionado por Occidente debido a la guerra en Ucrania, Guerman Gref, quien reclamó ayuda para el empresariado ruso.

"Hoy, en mi opinión, esto ya es algo evidente. Siempre hay un juego de palabras: qué significados le damos a ciertas definiciones. El Banco Central habla de una desaceleración gradual, pero nosotros calificamos la situación de enfriamiento, ya hipotermia. Las cifras hablan por sí solas", dijo a la prensa en el marco del Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok.

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Llamó la atención sobre la reducción "significativa de los indicadores del clima empresarial durante el verano de 2026", así como de los niveles de desempleo, consumo y de la formación bruta de capital fijo.

Según Gref, el crecimiento del PIB ruso durante el primer semestre del año, que cifró en el 0,6 %, es considerablemente inferior al crecimiento potencial de la economía, indicador estimado por el Banco Central Ruso al nivel del 1,5-2,5 %.

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"Todos estos factores indican que, por supuesto, necesitamos pasar a una política de apoyo y estímulo del crecimiento, del aumento de la inversión", señaló.

El director de Sberbank alertó de que no habrá un punto de inflexión "hasta que las tasas de mercado se normalicen y se sitúen en el rango del 10-12%".

"El retorno a esos indicadores normalizados es, en mi opinión, la tarea clave a día de hoy para retomar y estabilizar el crecimiento económico. Creo que todos deben prestar atención a las condiciones macroeconómicas; las empresas necesitan ayuda", concluyó.

Los economistas opositores rusos prevén que para el próximo año aumente la disputa entre las autoridades económicas que apoyan la fuerte política monetaria con el objetivo de bajar la inflación, como es el caso del Banco Central ruso, y los partidarios de rebajar el rublo para favorecer el clima de inversión, como la patronal rusa y Sberbank, el mayor banco del país. EFE

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