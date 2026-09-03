El Ágora Luis Toca acoge una charla sobre la sanidad en la Amazonía de Perú

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El Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca acogerá este jueves, 3 de septiembre, la charla 'Rao Hiri: la salud empieza donde termina el mapa', que correrá a cargo de la fundadora y presidenta de Charcos y Semillas, Alba Cano, que abordará la experiencia de un proyecto de cooperación sanitaria desarrollado en la Amazonía peruana, especialmente en comunidades rurales e indígenas de la región de Ucayali.

El encuentro comenzará a las 19.00 horas en la sede del Ágora, en la calle Juan XXIII, 22, de Santander, con entrada libre hasta completar aforo. Además, podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del Ágora.

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Durante la charla se dará a conocer el trabajo desarrollado por Rao Hiri en lugares donde la distancia, las dificultades de comunicación y la falta de recursos condicionan el acceso a una atención sanitaria básica.

Este proyecto combina campañas médicas con iniciativas educativas y de apoyo a las comunidades, con especial atención a la prevención, el diagnóstico y la atención primaria.

Charcos y Semillas trabaja junto a profesionales sanitarios, instituciones locales y voluntarios para mantener estas intervenciones y avanzar hacia proyectos que puedan sostenerse con recursos y personal de las propias comunidades.

Una evolución que ha llevado a la asociación a pasar de actuaciones concretas de ayuda a plantear programas de mayor continuidad.