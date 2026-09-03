Katz subraya que Israel facilitará la emigración masiva de palestinos desde Gaza "por cualquier medio"

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha sostenido este miércoles que los planes para facilitar la emigración masiva de palestinos desde la Franja de Gaza siguen en debate "constante" actualmente, tras lo cual ha insistido en que el Ejecutivo de su país favorecerá esa migración "por cualquier medio".

"No hay una solución real para Gaza sin esta migración", ha defendido el alto funcionario durante una conferencia organizada por el diario israelí 'Yedioth Ahronoth' y su portal digital, Ynet, en la que ha anotado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "no les permite marcharse" y que "no hay ningún país del mundo que los acoja".

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Señalando que el propio presidente estadounidense, Donald Trump, "puso el tema en la agenda" e identificando como "el gran problema" al hecho de que "ahora todos los países deben acoger a estas personas", Katz ha afirmado que, en caso de que haya estados que quieran recibirlas, el Gobierno israelí "está organizado y preparado para sacarlos de allí por mar, por aire, o por cualquier medio posible", según declaraciones recogidas por el diario 'Times of Israel'.

De este modo, el ministro se ha referido a la idea del inquilino de la Casa Blanca enunciada en 2025, cuando hizo referencia a la posibilidad de desplazar a la población palestina de la Franja de Gaza a otros países como Egipto o Jordania. No obstante, el magnate republicano acabó abandonandolá poco después, si bien hoy Katz ha asegurado que "el plan no se ha cancelado" sino que "se está debatiendo constantemente, incluso ahora" y que, simplemente, Trump "lo congeló" por presiones de países árabes.

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En línea con esta cuestión, el responsable de la cartera de Exteriores israelí ha querido dar un paso más y ha cifrado en alrededor del "80%" el porcentaje de habitantes de Gaza que, ha aseverado, "quieren emigrar", si bien se ha referido a supuestas encuestas que no ha llegado a especificar.

Estas declaraciones van en línea con anuncios previos sobre el "plan de emigración voluntaria de Gaza" que ha venido defendiendo hasta el punto de que este mismo mes de mayo llegó a asegurar que el mismo se implementaría "en el momento y de la manera correcta".

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Por su parte, este mismo miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que su país no se retirará de la Franja de Gaza, donde ha dicho retener el control de un 60% del enclave, a la par que ha dejado claro que "queda trabajo por hacer" allí y que el mismo será culminado.

"No nos retiraremos. Nos quedaremos en esta línea. Controlamos el 60% de la Franja, y aún hay mucho por hacer porque estamos eliminando a los terroristas que nos amenazan", ha afirmado el dirigente en un mensaje difundido en redes en el marco de una visita que ha realizado al enclave.

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