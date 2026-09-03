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BingX lanza "Connect What's Moving" para acercar a los usuarios a las oportunidades de los mercados globales

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 2 de septiembre de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -– BingX, la plataforma líder mundial de trading multi activo, anunció hoy "Connect What's Moving", una iniciativa estratégica de largo plazo para acercar a los usuarios a las oportunidades emergentes a medida que los mercados globales comienzan a moverse.

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La iniciativa marca la siguiente etapa en la evolución de BingX, de una plataforma de trading nativa de cripto hacia una plataforma de trading multi activo más amplia, reflejando una realidad de mercado en la que las oportunidades surgen cada vez más allá de los límites de una sola clase de activo. En el centro de la estrategia hay una idea simple: cuando los mercados se mueven, las oportunidades se mueven con ellos. "Connect What's Moving" reúne inteligencia de mercado oportuna, mayor acceso al trading y contexto más profundo, para ayudar a los usuarios a descubrir qué está ganando impulso, entender las fuerzas detrás de ese movimiento y explorar oportunidades relacionadas en distintos mercados.

La estrategia se construye alrededor de tres pilares fundamentales:· Más rápido: Descubrir y responder cuando importa: BingX busca identificar desarrollos de mercado relevantes de forma temprana y conectar a los usuarios con comunicaciones oportunas, contenido relevante, campañas frecuentes y acceso al trading mientras esos desarrollos siguen siendo relevantes.

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· Más amplio: Seguir las oportunidades a través de los mercados: Las grandes historias del mercado rara vez permanecen dentro de una sola clase de activo. Al conectar activos y productos entre cripto y finanzas tradicionales, BingX permite a los usuarios seguir hacia dónde se mueve una historia y explorar cómo su impacto se extiende a otros mercados.

· Más profundo: Entender lo que importa: Más allá de destacar qué está en tendencia, BingX busca ayudar a los usuarios a entender por qué un movimiento importa y qué podría venir después. Los análisis de mercado, el contenido editorial, las perspectivas de los voceros y las experiencias de trading temáticas brindan contexto sobre las fuerzas detrás de una tendencia y sus conexiones con el mercado en general.

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La creciente oferta TradFi de BingX proporciona una base clave para este enfoque orientado a las oportunidades. Con más de 500 activos perpetuos TradFi que abarcan acciones, forex, índices y materias primas, junto con una liquidez profunda, BingX brinda a los usuarios acceso a una amplia gama de mercados a través de una sola plataforma, permitiéndoles seguir las oportunidades a medida que las narrativas de mercado evolucionan entre clases de activos.

"Los usuarios no experimentan los mercados en categorías separadas. Ellos siguen las historias, señales y desarrollos que les importan", afirmó Kevin Lee, Chief Strategy Officer de BingX. "Con 'Connect What's Moving', estamos reuniendo la velocidad para responder, la amplitud para seguir oportunidades a través de los mercados y la profundidad para entender qué las impulsa. Nuestra ambición es que BingX sea una de las primeras plataformas en las que los usuarios piensen cuando los mercados globales comienzan a moverse, con el acceso y el contexto para tomar decisiones informadas."

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Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es la plataforma líder mundial de trading multi activo, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Desde cripto hasta mercados tradicionales, BingX conecta a los usuarios con una amplia gama de activos, mercados y oportunidades a través de una plataforma de trading unificada.

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Con futuros perpetuos, oferta TradFi, spot trading y copy trading, junto con productos y soluciones impulsados por IA, BingX ofrece una experiencia de trading confiable y ágil, diseñada para ayudar a los traders a navegar mercados en constante evolución y actuar sobre las oportunidades con mayor confianza y eficiencia.

BingX ha sido el Socio Principal (Principal Partner) de Chelsea FC desde 2024 y se convirtió en el primer Socio Oficial de Exchange Cripto (Official Crypto Exchange Partner) de Scuderia Ferrari HP en 2026.

Para más información, visite: https://bingx.com/

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FUENTE BingX