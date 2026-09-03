EEUU afirma que ahora "nadie roba petróleo venezolano" y afirma que China lo hacía por comprar a bajo coste

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha afirmado que "por primera vez en dos décadas nadie está robando petróleo venezolano", afirmando que antes lo hacía China por comprárselo "a precios muy por debajo del mercado", mientras que Washington está "vendiendo su crudo a precios de mercado" y llevando "ese dinero de vuelta a Venezuela", todo ello después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la adquisición del "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo venezolanas.

"Por primera vez en dos décadas, nadie roba petróleo venezolano", ha espetado Wright en una entrevista con la cadena estadounidense NewsNation en la que ha asegurado que en los 20 años anteriores "China compra(ba) su petróleo a precios muy por debajo del mercado", algo que dejaba al país latinoamericano "derrumbándose económicamente porque todos le roban su petróleo".

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El secretario de Energía se ha expresado de este modo ensalzando la intervención militar estadounidense en la que las fuerzas norteamericanas capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de año. Hasta entonces, ha afirmado, Venezuela era "la sede de (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá en el hemisferio occidental" y Rusia estaba "presente" mientras "mercenarios chinos" protegían a Maduro.

En aquel momento, ha declarado, el crudo venezolano "era robado por bandas narcotraficantes internas que lo desvían", así como "por la corrupción interna en la petrolera estatal", en alusión a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

"Ahora, en colaboración con Estados Unidos, vendemos su crudo a precios de mercado, trayendo ese dinero de vuelta a Venezuela para beneficio de la sociedad venezolana, para que puedan erradicar la delincuencia y las bandas criminales, expulsar a nuestros adversarios del país e iniciar un futuro de cooperación", ha manifestado, destacando lo que ha considerado como "un triunfo para el pueblo estadounidense y para el pueblo venezolano".

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Preguntado por si Estados Unidos debería intervenir el comercio petrolero entre Irán y China del mismo modo que, según el secretario, actuó ante el supuesto robo de crudo venezolano por la compra a bajos precios por parte de Pekín, Wright ha respondido con un claro "no".

"Sólo digo que el pueblo de Irán, al igual que el de Venezuela, ha sido perjudicado por un gobierno tiránico que ha provocado una implosión económica, en parte porque no pueden vender su petróleo a precios de mercado", ha defendido. "China gana, sin duda. Ganan los criminales y los contrabandistas. Pero el pueblo de Irán no gana. El pueblo de Venezuela no ha ganado", ha alegado.

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A renglón seguido, ha asegurado que lo bueno de la estrategia de Washington con respecto a Caracas es que "es una gran victoria". "Ese es el presidente Trump: usar el comercio, los negocios y la energía, no las armas ni el conflicto", ha espetado, a lo que no ha tardado la pregunta del entrevistador sobre la incursión de las fuerzas estadounidenses, bombardeos incluidos, el 3 de enero de 2026 en Venezuela.

A ello ha replicado que, efectivamente, la Administración Trump "arrestó al presidente Maduro" en lo que ha descrito como "una operación militar brillante". "Pero eso fue todo", ha argüido, antes de agregar que, tras ello, Washington "puso en cuarentena" las exportaciones de petróleo venezolanas.

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"Ahora tenemos influencia y estamos tratando con la gente en el poder que formaba parte de su Gobierno. No se trata de príncipes democráticos, pero estamos tratando con ellos para devolver la estabilidad y la prosperidad al país y, en última instancia, hacer la transición a un gobierno representativo, con una intervención militar en Venezuela que duró horas y en la que no murió ni un solo soldado estadounidense", ha remarcado.

Sus declaraciones han llegado después de que Trump se jactara el pasado sábado de haber logrado que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela sin coste alguno para el contribuyente estadounidense.

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El hecho de que un acuerdo como este --con el país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, superando así a su principal competidor, Arabia Saudí-- le otorgue control mayoritario sobre 65.000 millones de esos barriles, representaría más del duplicado de las reservas certificadas actuales de Estados Unidos, que se estiman en torno a los 38.000 millones de barriles.

Estos 300.000 millones de barriles representan aproximadamente el 17% del suministro mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.