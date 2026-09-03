Kenneth Branagh explora la intimidad masculina entre acción y comedia en plena Guerra Fría

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 3 sep (EFE).- Dos hombres educados para desconfiar del enemigo terminan atrapados juntos en una huida por la Rusia de la Guerra Fría, pero sobrevivir no será el único desafío. 'Mayday', la nueva comedia de acción de Kenneth Branagh y Ryan Reynolds, explora cómo dos personas acostumbradas a esconder sus emociones aprenden a confiar el uno en el otro.

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"Las circunstancias van a obligar a dos hombres, un género al que nunca le ha resultado fácil hablar de su mundo interior, a preguntarse cómo pueden alcanzar la intimidad", cuenta Branagh en una entrevista con EFE, sobre la cinta que llegará a Apple TV este viernes.

Troy Brennan (Reynolds), un piloto de combate de élite de la Marina estadounidense aterriza de emergencia en Rusia en medio de una misión ultrasecreta, en pleno choque entre la antigua Unión Soviética y Washington.

El estadounidense es rescatado por Nikolai Ustinov (Branagh), un exagente de la KGB y fan de la cultura pop norteamericana que, en su afán por salvarle la vida, terminará envuelto en una huida llena de peligros y en el nacimiento de una inesperada amistad.

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A Branagh, que en 2022 se convirtió en la primera persona en la historia en ser nominada en siete categorías distintas de los Óscar, le interesó la originalidad de Nikolai desde que el guión llegó a sus manos.

"Ahí estaba leyendo una historia sobre un hombre que, cuando es necesario, es despiadado en el uso de la violencia; un superviviente y, en cierta manera, un operador político", cuenta.

Su personaje, explica, "tenía una gama muy compleja de características": el contraste entre su pasado oscuro como espía y su identidad como padre, sumado a rasgos entrañables como su amor por 'Top Gun', la música de Bruce Springsteen o su sueño de algún día comer en un McDonald's.

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Precisamente esa complejidad llevó al actor a alejarse del estereotípico "villano ruso" y a buscar una identidad propia para Nikolai. "No era simplemente un personaje genérico dentro de un género conocido", añade el actor, guionista y director de 'Hamlet' (2019).

EE.UU. vs Rusia

A medio camino entre la comedia y la acción, el filme de los directores John Francis Daley y Jonathan Goldstein explora cómo las diferencias ideológicas y los contextos geográficos de los protagonistas moldean su percepción del "enemigo", un tema que en tiempos actuales, de guerras y conflictos en el mundo, toma una dimensión más profunda.

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A través de Nikolai y de los distintos escenarios que atraviesan durante la persecución, Troy descubre que Rusia no está habitada por "gente mala", como le han hecho creer en su país, y que incluso su propio Gobierno le ha ocultado una verdad que cambiará su forma de ver las cosas.

"Nuestra reacción hoy en día suele ser, muchas veces, del tipo 'o estás conmigo o estás contra mí', muy polarizada (...) ¿Cómo llegamos a nuestra propia decisión, a nuestra propia conclusión? Creo que siempre es a través de lo personal", asegura Branagh.

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El cineasta llega a 'Mayday' con la autoridad de una carrera de más de cuatro décadas como actor, director y guionista: un Óscar a mejor guión original por Belfast (2021), cuatro premios BAFTA y un Globo de Oro, entre otros reconocimientos.

Aun así, dispuesto a demostrar que todavía puede sorprender al público, esta vez con una serie de secuencias de acción que nunca había enfrentado en pantalla.

"Todo eso era nuevo para mí, pero revelaba muchísimo del personaje. Así que sentí que estaba aprendiendo un idioma nuevo; era un extraño en una tierra extraña, en una curva de aprendizaje tan pronunciada que pensé que iba a terminar de cabeza y estrellarme", confiesa.

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"Valoré que el aspecto físico en sí mismo fuera una forma de contar la historia a la que no estoy acostumbrado", relata Branagh. EFE

(foto)(vídeo)