Modi y De Wever se reúnen en la recta final de la implementación del acuerdo India-UE

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Nueva Delhi, 3 sep (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, y su homólogo de Bélgica, Bart De Wever, se reunieron este jueves en Nueva Delhi para impulsar su cooperación en defensa y establecer la meta de duplicar su comercio bilateral, en un encuentro marcado por la recta final para la implementación del tratado de libre comercio entre el país asiático y la Unión Europea (UE).

Durante la primera visita oficial del mandatario belga y tras calificar el Acuerdo de Libre Comercio entre India y la UE como un "hito histórico", los líderes pidieron su pronta implementación para "aprovechar el verdadero potencial de la colaboración en materia de comercio e inversión mediante la diversificación de las cadenas de valor críticas y la apertura de nuevos mercados", informó el Ministerio de Exteriores de la India en un comunicado.

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Asimismo, pidieron que se concluyan cuanto antes las negociaciones del Acuerdo de Protección de Inversiones y del Acuerdo sobre Indicaciones Geográficas.

Los mandatarios también establecieron la meta de duplicar los intercambios comerciales bilaterales en los próximos cinco años.

El pasado mes de julio, la UE y la India celebraron en Bruselas su Consejo de Comercio y Tecnología (TTC), donde pasaron revista el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, con su homólogo indio, Piyush Goyal, a los trabajos para la rápida ratificación del tratado comercial, al que catalogaron como un "cambio de juego".

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Ambas partes acordaron estrechar lazos tecnológicos y abrir negociaciones para la adhesión de Nueva Delhi a Horizonte Europa, el programa de investigación del bloque, de cara a 2027. EFE