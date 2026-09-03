Empleados de aviación argentina cancelan protesta por obligarlos a altos servicios mínimos

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Buenos Aires, 3 sep (EFE).- La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), principal sindicato del sector público de Argentina, suspendió este jueves una protesta de 48 horas que iban a llevar a cabo trabajadores de la aviación civil en 27 aeropuertos, con paros, asambleas y manifestaciones, para reclamar mejores salarios, tras obligarlos el Gobierno a cumplir unos servicios mínimos del 75 %.

"Después de la asamblea que llevamos adelante con los trabajadores y trabajadoras de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), con los delegados de todo el país, hemos decidido momentáneamente suspender la medida", dijo a la prensa Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional.

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Cabezas explicó que recibieron una notificación del Ministerio de Trabajo en la que la ANAC cuestionó la modalidad de servicios que el sindicato había propuesto para la protesta.

"Nosotros hemos respondido al Ministerio que no tenemos ningún problema en reunirnos y plantear distintas modalidades del legítimo uso del derecho a huelga, que es lo que tiene que poder garantizarse, independientemente de la esencialidad de los servicios que estamos dispuestos a garantizar", afirmó.

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Las medidas estaban previstas para este jueves y viernes en dos franjas horarias, de 9.00 a 12.00 hora local (12.00 a 15.00 GMT) y de 18.00 a 21.00 hora local (21.00 a 00.00 GMT). Durante esos períodos solo iban a estar garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y los vuelos oficiales.

Cabezas aseguró que los trabajadores no buscan perjudicar a los pasajeros y que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de las operaciones aeroportuarias, pero explicó que esta protesta se inscribe en un contexto de "paupérrimas condiciones de trabajo y salariales".

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"Lo primero que hay que garantizarle a los pasajeros y a las pasajeras es que, en vez de llegar a horario, lleguen a su destino", dijo la dirigente sindical, al remarcar que los trabajadores garantizan "la seguridad y la gestión de riesgos de los aeropuertos".

Los trabajadores de la ANAC denuncian incumplimientos en el pago de sus salarios desde enero y reclaman mejoras en las condiciones laborales.

Exigen el pago de los salarios con los aumentos acordados para conceptos que quedan fuera de los convenios, una negociación salarial específica para el sector y mayor financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización aeroportuaria. EFE

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