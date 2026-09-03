Merz encarga al medallista olímpico Ronald Rauhe la cartera de Deportes del Gobierno

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Berlín, 3 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, presentó este jueves a Ronald Rauhe, piragüista que logró con cinco medallas en sus participaciones en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Rio de Janeiro 2016 y Tokio 2020, como ministro de Estado de Voluntariado y Deportes.

Merz defendió en Berlín la elección de Rauhe al afirmar que el piragüista, que colgó la pala en 2021 tras acumular dos oros, ganados en Atenas y Tokio, y dieciséis títulos mundiales en distintas categorías, es "la persona adecuada" para apoyar el deporte y el voluntariado en Alemania, país que quiere volver a acoger unos Juegos Olímpicos.

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"Queremos volver a traer los Juegos Olímpicos y Paralímpicos a Alemania", dijo junto a Merz en la Cancillería Federal el recién nombrado responsable de Deporte del Gobierno alemán, quien prometió que se esforzará para que su país acoja la gran cita deportiva.

En Alemania hay actualmente tres ciudades candidatas a organizar los Juegos Olímpicos en los años 2036, 2040 o 2044.

Se trata de Berlín, en el este, Múnich, en el sur, y Colonia que, acompañada de la región del Ruhr, es la candidata del oeste germano.

El nombramiento de Rauhe, de 44 años, es el último retoque ministerial que inició Merz el pasado mes de julio, en el que ha nombrado nuevo ministro de Sanidad, cargo que ocupa Carsten Linnemann; titular para las relaciones con los estados federados, Philipp Amthor, y nueva jefa de gabinete, Nina Warken.

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También en julio, Merz cambió al ministro de Transportes, cargo que ocupa desde entonces Steffen Bilger.

La dimisión en julio de Jens Spahn como jefe del grupo parlamentario conservador, formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, y la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, desencadenó los cambios en el Ejecutivo.

Merz, como líder de la CDU, y Markus Söder, como primer ministro de Baviera y presidente de la CSU, eligieron a Thorsten Frei, hasta entonces jefe de gabinete del canciller, para sustituir a Spahn.

Spahn dimitió tras hacerse público que había sido padre gracias a un vientre de alquiler en Estados Unidos.

En Alemania, está prohibida la gestación subrogada y el propio Spahn se había opuesto a la implantación de esta práctica en suelo germano. EFE

(foto)