Jackson, DeVito y Amy Irving, Premio Honorífico del festival de cine fantástico de Sitges

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Barcelona, 3 sep (EFE).- El director neozelandés Peter Jackson y los actores estadounidenses Danny DeVito y Amy Irving recibirán el Gran Premio Honorífico del festival español de cine fantástico de Sitges, que se celebrará entre el 8 y el 18 de octubre en esta localidad española.

El certamen abrirá con 'Found Alive', de Carlota Pereda, y cerrará con 'Wicker', de Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson, según informó este jueves el director artístico del certamen, Ángel Sala

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Jackson, mundialmente reconocido por la saga 'The Lord of the Rings', regresará a Sitges más de 30 años después de presentar 'Braindead', esta vez para recibir el premio citado.

Además, el cineasta compartirá una sesión especial dedicada a King Kong con el maestro estadounidense del maquillaje y los efectos especiales Rick Baker, también ganador de mismo premio en una ocasión anterior.

Por su parte, el actor Danny DeVito, además de recibir el Gran Premio Honorífico, compite en la sección oficial con la película 'Drag', de que la es productor. EFE