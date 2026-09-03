Indonesia lucha contra cientos de incendios, cuyo humo ahoga a países vecinos

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Noel Caballero y Steven Handoko

Yakarta, 3 sep (EFE).- Indonesia continúa este jueves su lucha contra cientos de incendios que arden desde hace semanas a lo largo del archipiélago, la mayoría registrados en la isla de Sumatra y las regiones indonesias de la isla de Borneo, que han obligado a cerrar más de 12.000 escuelas y cuyo humo afecta a países vecinos.

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En las últimas 24 horas, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) ha detectado 182 nuevos fuegos, lo que coloca el total de focos activos en 659, conforme a la última actualización del portal para el seguimiento de los fuegos.

Casi 40.000 personas, apoyadas por más de medio centenar de aeronaves cisterna, trabajan en sofocar incendios forestales y agrícolas, que desde el inicio de la temporada han arrasado ya 73.310 hectáreas, un terreno equivalente a la superficie de Singapur.

Las zonas más castigadas pertenecen al oeste del país y son las provincias de Kalimatan Occidental, Central y Sur -en la isla de Borneo, que Indonesia comparte con Malasia y Brunéi- y Jambi y Sumatra Meridional -en la isla de Sumatra-, según la BNPB.

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En áreas de Kalimatan Occidental, que ha registrado los incendios forestales más extensos en lo que va del año, la acumulación de humo es tan densa que la visibilidad es menor a 1 kilómetro, mientras que la calidad de aire se sitúa en niveles "peligrosos".

En muchas plantaciones de Indonesia se utiliza la quema agrícola para preparar cosechas, generalmente de aceite de palma, del que es el mayor productor mundial. Los incendios pueden llegar a extinguirse, pero las brasas pueden permanecer durante meses en terrenos subterráneos llamados turberas -especialmente en temporada seca-, lo cual es más complicado de sofocar y emiten grandes cantidades de dióxido de carbono.

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El responsable para Primaria y Secundaria del Ministerio de Educación, Gogot Suharwoto, admitió la víspera que desde el lunes se han cerrado de manera temporal más de 12.870 escuelas en seis de las provincias más afectadas por los fuegos.

Esta medida, impulsada para proteger el estado de salud de los menores, ha obligado a estudiar desde casa a alrededor de 1,43 millones de estudiantes, 1,1 de ellos aproximadamente en Kalimantan Occidental.

Para determinar la duración del aprendizaje a distancia, se realizarán evaluaciones cada tres días en base al índice de contaminación atmosférica de cada región, dijo Gogot el miércoles en una comparecencia.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica indonesia (BMKG), que estima que la estación seca - que contribuye a mantener el riesgo de incendios- dure hasta finales de septiembre, muestra en un mapa interactivo cómo el humo de las provincias incendiadas se extiende hasta países vecinos como Malasia, Singapur e incluso llega a Filipinas.

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En la próspera ciudad-Estado, la Agencia Nacional de Medio Ambiente (NEA) advirtió del "riesgo continuo de contaminación transfronteriza severa" que puede afectar al sur del Sudeste Asiático.

Las ciudades malasias de Kuching (Borneo) y Kuala Lumpur se sitúan hoy primera y segunda, respectivamente, en la lista de urbes más contaminadas del mundo, según la plataforma suiza IQAir, que mide la calidad del aire en todo el planeta.

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Esta temporada de incendios recuerda a la registrada en 2019, cuando miles de hectáreas en Sumatra y Borneo fueron pasto de las llamas, lo que causó tensiones entre Indonesia y los Gobiernos de Singapur y Malasia, donde se reportaron miles de casos de infección respiratoria por la llegada de nubes de humo tóxicas.

La gran mayoría de los incendios de entonces fueron provocados por empresas y pequeños agricultores para abrir paso a plantaciones, en general destinadas al aceite de palma, ante lo cual Yakarta endureció la regulación.

La semana pasada, Indonesia impuso sanciones administrativas a seis empresas por incendios en terrenos bajo su gestión en Borneo, que alberga una importante población de orangutanes, tras amenazar con revocar permisos a compañías vinculadas a los fuegos agrícolas. EFE

(foto)