Detenidas cuatro personas en una operación de suministro ilícito de combustible en Gran Canaria

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La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones de prevención de la delincuencia desarrolladas por la Comandancia de Las Palmas, ha detenido a nueve personas e intervenido cuatro furgonetas de gran capacidad presuntamente vinculadas a una operativa de transporte y suministro ilícito de combustible, conocida policialmente como 'petaqueo', en la isla de Gran Canaria.

La actuación se inició cuando los agentes detectaron dos furgonetas de alquiler de gran capacidad cuyas características y circunstancias de utilización hicieron sospechar que podrían estar siendo empleadas para el transporte de una cantidad significativa de combustible.

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Las pesquisas realizadas permitieron determinar que las personas vinculadas a la utilización de ambos vehículos podrían estar relacionadas con una operativa de tenencia y suministro de combustible destinada presuntamente a embarcaciones, recoge una nota del instituto armado.

A raíz de estas informaciones, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia en la zona de Pozo Izquierdo, donde fueron localizadas las dos furgonetas investigadas junto a otros dos vehículos de similares características que podrían estar destinados a la misma actividad.

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Paralelamente, los agentes tuvieron conocimiento de la navegación de una embarcación semirrígida de grandes dimensiones que se desplazaba a gran velocidad y sin identificación visible por la costa, en dirección norte, hasta alcanzar la zona de Salinas de Matorral.

Durante el dispositivo se observó cómo las cuatro furgonetas comenzaron a circular en convoy por vías de tierra en dirección a la costa, accediendo a la zona de Salinas de Matorral a través del barranco de Tirajana.

Los agentes detectaron indicios compatibles con un posible suministro de combustible desde los vehículos a la embarcación, por lo que se estableció un dispositivo de interceptación a su regreso, en el que participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana.

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Así, una de las furgonetas emprendió la huida en sentido contrario, dirigiéndose por el barranco de Tirajana hacia El Doctoral y Vecindario.

Durante la persecución, sus ocupantes hicieron caso omiso de las indicaciones luminosas y acústicas de los agentes y realizaron maniobras contrarias a las normas de circulación, generando una situación de riesgo para peatones y otros usuarios de la vía.

PERSECUCIÓN

Tras varios minutos de persecución, los agentes consiguieron interceptar el vehículo y detener a sus tres ocupantes.

Como resultado del dispositivo, la Guardia Civil procedió a la interceptación de cuatro furgonetas de gran capacidad y a la detención de nueve personas por su presunta participación en delitos relacionados con la tenencia, transporte o suministro ilícito de combustibles líquidos y pertenencia a grupo criminal.

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Durante la intervención se aprehendió diversa documentación, numerosas garrafas de combustible, tanto vacías como parcialmente llenas, y dos depósitos con capacidad para 1.000 litros cada uno que contenían restos de combustible.

Asimismo, a tres de los detenidos se les atribuyen además presuntos delitos de desobediencia grave y contra la seguridad vial.

En el dispositivo participaron de manera destacada efectivos de la Guardia Civil de Vecindario y Agüimes, así como agentes de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, que desplegó un importante dispositivo de personal y medios en apoyo de las actuaciones dirigidas por la Guardia Civil.

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Las diligencias instruidas serán remitidas a la autoridad judicial competente y prosiguen las actuaciones para el completo esclarecimiento de los hechos.