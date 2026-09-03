Abadía Retuerta genera un impacto económico de 17,8 millones y alcanza el 100% de producción ecológica

03/09/2026 Abadía Retuerta ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA ABADÍA RETUERTA

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El complejo enoturístico y bodega Abadía Retuerta registró un valor económico directo de 17,8 millones de euros durante el ejercicio 2025, un periodo en el que comercializó sus productos en 33 países e invirtió en la cadena de suministro local situando cerca del 38% de sus proveedores en Castilla y León, según recoge su último Informe de Sostenibilidad.

La compañía, que cuenta con una plantilla de 160 profesionales con un 90% de empleo de procedencia local y una tasa de contratación indefinida del 97% en las nuevas incorporaciones del periodo, consolidó durante el pasado año su modelo ambiental tras alcanzar el 100% de certificación ecológica en sus 193,4 hectáreas de viñedo.

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Paralelamente, la firma avanzó en la descarbonización mediante la instalación de 1.500 paneles solares destinados a cubrir entre el 40% y el 45% del consumo eléctrico de su hotel y bodega, además de reforestar 50 hectáreas con la plantación de 30.000 árboles.

Entre los hitos corporativos del periodo, el establecimiento sumó la certificación 'B Corp' con una puntuación de 94,4 puntos y la renovación de las Tres Llaves Michelin para su hotel 'Abadía Retuerta LeDomaine'.

Asimismo, en materia de gestión de recursos hídricos, la instalación depuró 13.000 metros cúbicos de agua y reutilizó el 60% del caudal tratado para el riego de sus zonas ajardinadas.

A ello se suma la consolidación del proyecto Plastic Free, la sustitución progresiva de materiales por alternativas de menor impacto y el compostaje de los residuos orgánicos, posteriormente utilizados como fertilizante en el Huerto de los Monjes.

La sostenibilidad de la compañía se extiende también a las personas y a la creación de oportunidades en su entorno, siendo más del 90 % de sus 160 profesionales procedente del entorno local, reforzando así el arraigo de la compañía y su contribución al desarrollo económico y social del valle del Duero.

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Además, el 97% de las nuevas contrataciones formalizadas durante el ejercicio fueron indefinidas y se impartieron más de 5.962 horas de formación, un 22,67% más que el año anterior.

En el ámbito social, Vendimia Solidaria, la iniciativa con la que Abadía Retuerta vincula cada año la vendimia con el apoyo a entidades que trabajan por la inclusión y la igualdad de oportunidades, celebró en 2025 su duodécima edición.

En esta ocasión contó con la participación de Fundación Randstad, Autismo Valladolid y Vallkirias del Pisuerga, reforzando su compromiso con la integración laboral y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

Además, durante el ejercicio se comercializaron 1.500 botellas de la vendimia solidaria de 2024, cuya venta permitió recaudar 18.595 euros destinados íntegramente a la Fundación SIFU.

El consejero delegado de Abadía Retuerta, Enrique Valero, ha subrayado que los resultados obtenidos en 2025 responden a la estrategia de "conservación del territorio, el desarrollo de las personas y la búsqueda constante de la excelencia" bajo una perspectiva de impacto económico y social a largo plazo en el valle del Duero.

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