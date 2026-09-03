Foro Madrid inicia en Santiago coordinación de derechas con foco de EE.UU. en seguridad

Guardar

Santiago de Chile, 3 sep (EFE).- La alianza internacional de dirigentes Foro Madrid, impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso, inicia este jueves en Santiago su V Encuentro Regional en el que se plantean reforzar la coordinación internacional para defender la libertad, la democracia y soberanía de las naciones, en un contexto de cambio político tras triunfos electorales de esta tendencia política.

El encuentro tendrá la participación de solo dos mandatarios, el presidente de Chile, José Antonio Kast, y su homólogo argentino Javier Milei, además de otros líderes políticos, centros de pensamiento y representantes de la sociedad civil, también procedentes de Estados Unidos y de Europa.

PUBLICIDAD

Milei tendrá a cargo el discurso de apertura del Foro Madrid, en la que será su segunda participación formal tras la de 2024 realizada en Buenos Aires, mientras que Kast hará el discurso de cierre en la que será su tercera aparición, pero la primera como mandatario.

Ambos líderes sudamericanos firmaron el documento fundacional presentado en 2020 y conocido como la Carta de Madrid, Kast fue uno de los firmantes originales en tanto que Milei se adhirió tres años después.

El presidente del partido español Vox y de Disenso, Santiago Abascal, sin embargo, no acude a la cita para asistir a la comparecencia del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante el Parlamento respecto a la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta.

PUBLICIDAD

Bajo el lema 'Una nueva era para Iberoamérica', este espacio que reúne a la ultraderecha latinoamericana y española esgrime la idea de "frenar a la extrema izquierda" y la influencia de bloques progresistas como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista.

Apalancados en los recientes triunfos electorales de lo que denominan "las fuerzas patriotas" en países como Honduras, Colombia, Perú y el propio Chile, plantean abordar el panorama regional en relación con temas de seguridad, economía, política internacional, libertad de expresión y defensa de los valores occidentales.

PUBLICIDAD

En concreto, mencionan materias como el crimen organizado considerado una "amenaza compartida", el deterioro institucional y la falta de garantías en procesos electorales.

Estados Unidos tendrá en esta reunión a la subsecretaria de Diplomacia Pública, Sarah Rogers, y al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quienes tienen como eje de su intervención la seguridad, el narcoterrorismo y la migración.

"El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica" será uno de los paneles dentro de la agenda del foro en el que participarán Judd y ponentes de Cuba y Venezuela.

"Será una excelente oportunidad para debatir nuestra estrategia de seguridad nacional y el papel de Chile dentro de ella. Espero con interés esta oportunidad para discutir temas como la ACCC (Coalición Contra los Cárteles de las Américas), el Escudo de las Américas", afirmó Judd a la prensa chilena.

PUBLICIDAD

La coalición fue presentada oficialmente en marzo pasado por el presidente Donald Trump, y su objetivo es coordinar acciones conjuntas con una veintena de países contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La subsecretaria Rogers, por su parte, dijo que su objetivo es "impulsar las prioridades estadounidenses para la colaboración en el hemisferio occidental. En particular, promover socios seguros, fuertes y prósperos en nuestro hemisferio sobre temas como el narcoterrorismo, la migración y más". EFE

PUBLICIDAD