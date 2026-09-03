HRW reclama a EEUU rendir cuentas por 227 muertos en ataques a supuestas lanchas con droga

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Nueva York, 2 sep (EFE).- Human Rights Watch reclamó este miércoles al Gobierno de Estados Unidos "rendir cuentas de manera urgente" por las muertes de al menos 227 personas en los ataques a supuestas lanchas cargadas con drogas en el mar Caribe y el Océano Pacífico en el último año, que describió como "ejecuciones extrajudiciales".

"El gobierno de (Donald) Trump ha matado en condiciones de ejecución sumaria a más de 200 personas en el transcurso del último año, se ha jactado públicamente de estas muertes y no ha enfrentado ninguna rendición de cuentas", dijo en un comunicado Ida Sawyer, directora de Crisis, Conflictos y Armas de HRW.

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La ONG recordó que "matar a personas en el mar sin juicio previo, con independencia de su presunta participación en actividades delictivas, constituye una violación del derecho internacional", y sugirió que el Congreso de EE.UU. estudie establecer un "comité especial de investigación sobre los ataques letales" que aclare quien participó en su autorización y ejecución.

"El Departamento de Justicia también debe investigar las muertes y tomar las medidas de persecución penal pertinentes. Si las autoridades actuales no lo hacen, entonces debería ser una prioridad de las futuras administraciones", agregó.

También instó a los gobiernos que colaboran con EE.UU. en los esfuerzos de interceptación de drogas en la región a "condenar las muertes, dejar de compartir inteligencia que podría estar permitiendo a Estados Unidos llevar a cabo estos ataques y plantear su consternación por violaciones del derecho internacional directamente ante funcionarios estadounidenses".

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HRW recordó en su nota que Washington se ha negado a publicar el memorando legal de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que supuestamente justifica las muertes argumentando que EE.UU. está en un conflicto armado con bandas de narcotráfico latinoamericanas, así como otros detalles sobre los ataques. EFE