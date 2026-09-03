La petrolera colombiana GeoPark anuncia su "entrada estratégica en Venezuela"

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Bogotá, 2 sep (EFE).- La compañía petrolera colombiana GeoPark anunció este miércoles su "entrada estratégica en Venezuela", con la adquisición de un bloque de la faja petrolífera del Orinoco, un activo que considera una "oportunidad" por la gran capacidad de producción y la infraestructura preexistente.

La compañía aseguró en un comunicado que el bloque Bare "representa una oportunidad de desarrollo a gran escala, con un largo historial operacional, respaldada por producción existente, infraestructura instalada y un considerable potencial de recobro remanente que puede incrementar significativamente la creación de valor de largo plazo de GeoPark".

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La energética, cuyo mayor accionista es el grupo inversor Gilinski, propiedad de una de las familias más ricas de Colombia, indicó que suscribió un Contrato de Participación Productiva a 25 años con la estatal venezolana PDVSA. EFE