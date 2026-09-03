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860 MILLONES DE RM EN EXPORTACIONES HALAL: HDC ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES MALAYOS EN BRASIL

PR Newswire

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SÃO PAULO, 2 de septiembre de 2026

15 exportadores malayos de productos halal se reúnen con compradores brasileños en la feria Fi South America 2026.

SÃO PAULO, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Halal Development Corporation Berhad (HDC), una agencia dependiente del Ministerio de Inversión, Comercio e Industria (MITI), está ampliando la presencia de Malasia en el mercado halal latinoamericano mediante su participación en la feria Fi South America 2026, celebrada del 4 al 6 de agosto en São Paulo, Brasil.

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En el marco de la Malaysia Global Halal Show (MGHS) 2.0, HDC reunió a 15 exportadores malayos con certificación halal en el Pabellón Halal de Malasia para establecer contactos con compradores, importadores, distribuidores, minoristas y socios del sector brasileños.

El programa, de tres días de duración, facilitó encuentros entre empresas (B2B), presentaciones de productos y el establecimiento de contactos comerciales, al tiempo que proporcionó a las empresas participantes información sobre las preferencias de los consumidores brasileños, los requisitos normativos, los canales de distribución y las expectativas de los compradores. El programa tenía como objetivo alcanzar al menos 15 contactos B2B y 200 millones de RM en ventas potenciales.

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HDC también reforzó los vínculos institucionales con actores clave del ecosistema halal de Brasil, entre ellos FAMBRAS Halal y CDIAL Halal, al tiempo que facilitó la colaboración con el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia (JAKIM) en cuestiones de certificación y gobernanza halal, y con MATRADE São Paulo en materia de acceso al mercado.

«Nuestra participación en Fi South America va más allá de la simple presentación de productos malayos. Se trata de establecer vínculos significativos entre los exportadores malayos de productos halal y los compradores internacionales, al tiempo que se refuerza la confianza, el acceso al mercado y las alianzas necesarias para desarrollar un comercio halal sostenible», afirmó Mohamed Romzi Sulaiman, subdirector general de Cooperación Internacional de HDC.

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Brasil constituye una puerta de entrada estratégica al mercado latinoamericano en general, y se prevé que las exportaciones halal de Malasia a Brasil aumenten de 510,82 millones de RM en 2023 a 860,45 millones de RM en 2025 (cifras provisionales).

La iniciativa respalda los objetivos del Plan Director de la Industria Halal (HIMP) 2030 al ampliar el acceso a los mercados internacionales y reforzar la posición de Malasia como centro líder mundial de la industria halal.

HDC seguirá interactuando con los posibles compradores y socios captados a través de Fi South America 2026, con el objetivo de convertir los contactos comerciales en oportunidades comerciales a largo plazo y reforzar los vínculos comerciales halal entre Malasia y Brasil.

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ACERCA DE HDC

Halal Development Corporation Berhad (HDC) lidera el desarrollo del ecosistema halal integrado de Malasia, impulsando el crecimiento del sector, el acceso a los mercados internacionales y las alianzas globales en el ámbito halal. Fundada en 2006 y dependiente del MITI, HDC trabaja para reforzar la posición de Malasia como líder mundialmente competitivo en el sector halal. www.hdcglobal.com.

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FUENTE Halal Development Corporation Berhad (HDC)