Jueves, 3 de septiembre 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

IRÁN GUERRA

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Teherán - La guerra entre Irán y Estados Unidos se intensifica tras los ataques estadounidenses más duros en más de un mes contra cinco provincias iraníes que causaron 19 muertos y a los que Teherán respondió con bombardeos contra cuatro países del golfo Pérsico.

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NEPAL RIADA

Katmandú/Pekín - El número de víctimas por la devastadora riada que golpeó el norte de Nepal y el condado tibetano de Gyirong hace más de una semana se eleva ya a más de 1.200 personas y más de 5.000 desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

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UCRANIA GUERRA

Bruselas - El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene ante el XI Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok, en medio de un aumento de las tensiones entre Rusia y la OTAN, después de que Alemania acusara a Moscú de estar detrás de los recientes ataques con drones en el aeropuerto de Leipzig.

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SUDÁFRICA XENOFOBIA

Nairobi/Lagos - Unos 180.000 africanos repatriados este año desde Sudáfrica por ataques xenófobos regresan a sus países, pero la mayoría lo hacen sin trabajo, sin bienes, con familias partidas y la sensación de que una frontera africana les arrancó la vida que habían construido durante años. Por Diego Nicolás Alonso y Buhari Bolaji

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FESTIVAL VENECIA

Venecia - Martin McDonagh busca el León de Oro veneciano con ‘Wild horse nine’, una historia en las vísperas del golpe de Estado en Chile, con John Malkovich, Sam Rockwell, Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, mientras que el maestro alemán Werner Herzog compite con ‘Bucking fastard’, con Orlando Bloom y, por primera vez juntas, las hermanas Rooney y Kate Mara.

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ADEMÁS

ITALIA GOBIERNO | Roma - El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni se convertirá el viernes en el más longevo de la historia de la República italiana, batiendo el récord de los 1.412 días del segundo mandato de Silvio Berlusconi. (Texto)

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EL NIÑO | Ginebra - La secretaría general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, ofrece a la prensa información actualizada sobre la evolución del fenómeno de El Niño, que afectará a millones de personas en el mundo, en particular en Latinoamérica. (Texto) (Vídeo)

- El Canal de Panamá, que gestiona entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, reduce a 34, de un promedio de 36, los tránsitos diarios de buques como parte de las medidas para ahorrar agua ante el impacto de El Niño en los lagos que lo alimentan, cuyos niveles ya comenzaron a bajar debido al déficit de lluvias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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FORO ECONOMÍA VERDE | Sao Paulo - El Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, celebra su cuarta edición, en la que autoridades y representantes del sector empresarial, la academia y sociedad civil abordarán los desafíos de la descarbonización, la bioeconomía y la seguridad alimentaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA MALVINAS | Buenos Aires - El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirigirá este jueves a la nación para referirse a la cuestión de las Malvinas, en medio de la expectativa generada por la disposición de Donald Trump de "revisar" la histórica posición de neutralidad de EE.UU. en la disputa de soberanía con el Reino Unido. (Texto) (Vídeo)

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- También se enviará un tema sobre el potencial de recursos petroleros que comenzarían a explotarse en un par de años en las islas Malvinas podría ser mayor al previsto, pero esta expectativa se ve ensombrecida por el riesgo geopolítico que se cierne sobre este archipiélago.

KENNETH BRANAGH | Los Ángeles (EE.UU.) - El actor y director británico Kenneth Branagh reflexiona en una entrevista con EFE sobre la vulnerabilidad masculina y la intimidad a propósito de la comedia de acción que protagoniza junto a Ryan Reynolds, en la que interpreta a un exagente de la KGB que entabla una inesperada amistad con un miembro de la Armada estadounidense. Por Mónica Rubalcava

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GEORGE LUCAS | Los Ángeles (EE.UU.) El esperado museo de George Lucas abre sus puertas para ofrecer a la prensa un anticipo exclusivo de sus instalaciones a solo tres semanas de su gran inauguración. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00GMT.- Sao Paulo.- FORO ECONOMÍA VERDE.- El Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE, celebra su cuarta edición, en la que autoridades y representantes del sector empresarial, la academia y sociedad civil abordarán los desafíos de la descarbonización, la bioeconomía y la seguridad alimentaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30GMT.- Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de julio. (Texto)

13:00h.- Santiago.- FORO MADRID.- Chile reúne este jueves a figuras de la derecha y la ultraderecha de Latinoamérica y España en el V Foro Madrid, con la participación del presidente chileno, José Antonio Kast, y su homólogo argentino, Javier Milei, entre otros dirigentes y representantes de organizaciones y centros de pensamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Buenaventura.- COLOMBIA TERREMOTO.- Los indígenas colombianos wounaan recuerdan dos momentos de terror en su historia: cuando se desplazaron por miedo al reclutamiento de la guerrilla y el terremoto del 10 de agosto que destruyó la escuela de la comunidad y dejó a los niños sin acceso a la educación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Washington.- OEA CONSEJO.- El Consejo Permanente de la OEA se reúne para evaluar informes sobre recientes visitas a Bolivia y Haití. (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Asunción.- PARAGUAY SALUD.- El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) de Paraguay convoca a una asamblea para abordar la huelga de cinco días a la que convocaron la semana pasada para exigir un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y la dotación de los hospitales. (Texto)

22:00h.- San Juan.- ROSALÍA.- Rosalía lleva su música al Coliseo de Puerto Rico, la principal sala de espectáculos de la isla, con un concierto con todas las entradas agotadas que estaba programado para ser el cierre de su gira internacional 'Lux'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- La frase 'Viva Cristo Rey' y la presencia religiosa en actos del Gobierno colombiano hacen parte del sello que el presidente, Abelardo de la Espriella, ha impuesto en las primeras semanas de su mandato, lo que ha abierto un debate sobre si el mandatario está vulnerando la neutralidad religiosa del Estado. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- El Canal de Panamá, que gestiona entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, reduce a 34, de un promedio de 36, los tránsitos diarios de buques como parte de las medidas para ahorrar agua ante el impacto de El Niño en los lagos que lo alimentan, cuyos niveles ya comenzaron a bajar debido al déficit de lluvias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- El actor británico Kenneth Branagh protagoniza junto a Ryan Reynolds una comedia de acción que retrata la inesperada amistad entre un agente de la Armada estadounidense y un exagente de la KGB, una relación que, según Branagh, obligará a ambos a enfrentarse a su propia vulnerabilidad: "Las circunstancias van a obligar a dos hombres, un género al que nunca le ha resultado fácil hablar de su mundo interior, a preguntarse cómo pueden alcanzar la intimidad", cuenta en entrevista con EFE. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Vista judicial sobre la suspensión temporal de la reforma del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para restringir el voto por correo. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU MUSEOS.- El esperado museo de Geoge Lucas abre sus puertas para ofrecer un anticipo exclusivo de sus instalaciones a solo tres semanas de su gran inauguración (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra este jueves en la recta final con la etapa dedicada a los testigos de las defensas, que se inaugura con la declaración del médico y perito Antonio José Maya. (Texto)

Callao (Perú).- PERÚ PAPA.- Callao, la ciudad portuaria vecina a Lima, anuncia la próxima instalación de una escultura monumental de 14 metros de altura del papa León XIV que se eregirá frente al océano Pacífico, en reconocimiento de la labor de Robert Prevost como administrador apostólico de la Diócesis del Callao durante la pandemia del covid-19. Playa San Lorenzo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- Después de vivir 30 años en Estados Unidos, un mexicano regresó voluntariamente a su país ante la ansiedad por el endurecimiento de las políticas migratorias y, tras descubrir lo difícil que era reintegrarse en México, creó 'Retache', una plataforma para ayudar a una creciente población de retornados a reaprender a vivir en su propio país. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- HURACANES PACÍFICO.- Seguimiento a la tormenta tropical Marie, el décimo tercer ciclón de la temporada en el Pacífico oriental, que podría intensificarse a huracán. (Texto)

Guayaquil (Ecuador) - KENIA ACCIDENTE.- Funeral de Estado y sepelio del exdirector de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, fallecidos, en agosto pasado, en un accidente de helicóptero en Kenia.

Tegucigalpa.- HONDURAS DESAPARECIDOS.- Lanzan en Honduras la campaña "La ausencia tiene nombre: Un llamado a la memoria, la justicia y la acción". (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

07:00GMT.- Bruselas.- UE AVIACIÓN.- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) organiza una rueda de prensa para valorar desarrollos recientes en el sector en la UE, entre ellos el Sistema de Entrada/Salida de la Unión Europea (EES) y la reforma del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, (Texto)

08:00GMT.- París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda de cuatro condenados a penas de cárcel, que no cumplieron, por los incidentes durante una manifestación ante el parlamento catalán el 14 de junio de 2011 que tenía como lema 'Aturem el Parlament' para protestar por los recorte del gasto público en los presupuestos.

08:30GMT.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El instituto económico Ifo presenta su pronóstico económico de otoño. (Texto)

09:15GMT.- Weimar.- EXTERIORES WEIMAR.- Los ministros de Exteriores del llamado Triángulo de Weimar, formado por Alemania, Francia y Polonia, se reúnen en la ciudad germana de Weimar para conmemorar su fundación hace 35 años y abordar los desafíos geopolíticos actuales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30GMT.- Lisboa.- PORTUGAL FUNICULAR.- Homenaje a las víctimas del accidente del ascensor de Glória, que dejó hace un año 16 víctimas mortales y decenas de heridos tras descarrilar en una de las zonas más turísticas de la capital portuguesa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:45GMT.- Leuna.- ALEMANIA ELECCIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, viaja a la población de Leuna, en Sajonia-Anhalt, para protagonizar un acto de campaña de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), antes de las elecciones del domingo en esa región oriental germana, una cita electoral en la que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) parte como favorita y podría obtener la mayoría absoluta, según las encuestas.

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inicia este miércoles un viaje de dos días a Kiev que tiene como objetivo mostrar el apoyo de Cataluña a Ucrania y dar un nuevo impulso a la cooperación con la vista puesta a contribuir en la futura reconstrucción del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO FRANCIA.- Segundo día de la visita del presidente francés Emmanuel Macron y de la primera dama Brigitte Macron. Son esperados en la residencia del primer ministro británico. 10, Downing Street. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA SEQUÍA.- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, presenta un plan de ayuda al sector para hacer frente a la sequía histórica y a las sucesivas olas de calor sufridas este verano. (Texto)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El maestro alemán Werner Herzog compite en la Selección Oficial de la Mostra con su última película, ‘Bucking fastard’, con Orlando Bloom y, por primera vez juntas, Rooney y Kate Mara en el papel real de dos hermanas simbióticas. Por Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El cineasta Martin McDonagh busca el León de Oro veneciano con su película ‘Wild horse nine’, una historia en las vísperas del golpe de Estado en Chile con John Malkovich, Sam Rockwell, Mariana Di Girolamo y Ailín Salas en su reparto. Por Marta Garde. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, interviene ante el XI Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- EL NIÑO.- La secretaría general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, ofrece una rueda de prensa acerca del fenómeno de El Niño. (Texto) (Vídeo)

Ginebra.- PREMIO CIENCIA.- Se celebran por primera vez en Suiza los premios satíricos Ig Nobel, tras realizarse desde su creación, hace 35 años, en Estados Unidos. (Texto)

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO ISLAM.- Concluye en Nuevo Cairo la XI Conferencia Internacional de las Instituciones de Fetuas (dictámenes islámicos), tras dos jornadas de debate en las que eruditos y pensadores del mundo islámico, presididos por el Gran Muftí de Egipto, Nazir Muhammad Ayyad, han analizado los desafíos jurisprudenciales del núcleo familiar. (Texto)

África

10:00h.- Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Audiencia de casación (vista oral) en el caso conocido como 'Complot contra la seguridad el Estado', en el que están procesados casi medio centenar de tunecinos, entre políticos opositores, empresarios y activistas de distintas organizaciones, entre otros.

Nairobi.- SUDÁFRICA XENOFOBIA.- Unos 180.000 africanos repatriados este año desde Sudáfrica por ataques xenófobos regresan a sus países, pero la mayoría lo hacen sin trabajo, sin bienes, con familias partidas y la sensación de que una frontera africana les arrancó la vida que habían construido durante años. Diego Nicolás Alonso y Buhari Bolaji (Texto) (Foto)

Asia

Katmandú/Pekín.- NEPAL RIADA.- El número de víctimas por la devastadora riada que golpeó el norte de Nepal y el condado tibetano de Gyirong hace más de una semana se eleva ya a más de 1.100 personas y más de 5.000 desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. (Foto)(Vídeo)

Tokio.- JAPÓN TERREMOTO.- El ministro de Economía, Comercio e Industria, Ryosei Akazawa, preside la primera reunión del comité de investigación sobre la mortal explosión ocurrida en el centro comercial de Kumamoto tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura a finales de julio y que dejó 39 víctimas mortales en el país asiático.

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