Productor mexicano Luis de Llano es arrestado por incumplir sentencia en caso Sasha Sokol

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Ciudad de México, 2 sep (EFE).- El productor mexicano Luis de Llano fue arrestado este miércoles en Ciudad de México por incumplir medidas ordenadas dentro de la sentencia a favor de la cantante Sasha Sokol por daño moral, según informó el equipo jurídico de la artista.

De acuerdo con un comunicado de sus representantes legales, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ejecutaron a las 18:13 hora local (00:13 GMT) dos órdenes de arresto emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, cada una por 15 horas y acumulables.

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Los arrestos derivan de dos faltas distintas.

En primera instancia, De Llano no habría grabado y presentado ante el juzgado la disculpa pública ordenada ni publicado la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil por daño moral, al comprobarse que Sokol fue víctima de abuso sexual por el productor siendo menor de edad.

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La defensa de Sokol sostuvo que las órdenes llegaron después de meses de incumplimientos, multas y requerimientos judiciales.

El litigio comenzó después de que De Llano habló en marzo de 2022 sobre la relación que mantuvo con Sokol cuando ella era adolescente.

La cantante respondió públicamente que tenía 14 años y él 40 al comenzar esa relación y posteriormente presentó una demanda civil por daño moral.

En mayo de 2023, una jueza civil falló a favor de Sokol y, en septiembre de ese año, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino confirmó y amplió la condena, que incluyó medidas de reparación, una disculpa pública, un curso de sensibilización y la publicación de un extracto de la sentencia.

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El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó por unanimidad el amparo promovido por De Llano y dejó firme la resolución.

La Corte estableció además que las acciones civiles para reclamar indemnización por violencia sexual sufrida durante la niñez y adolescencia son imprescriptibles.

Sokol denunció públicamente en junio pasado, al cumplirse un año del fallo de la Corte, que De Llano seguía sin ejecutar la disculpa y otras medidas de reparación.

Las dos órdenes comunicadas este miércoles suman 30 horas de arresto al corresponder a incumplimientos judiciales separados.

Hasta el cierre de la edición no hubo una confirmación pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la detención ni una reacción conocida del productor o de sus abogados. EFE