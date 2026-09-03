El Ejército de Nicaragua decomisó 1.381 kilos de drogas en el último año

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San José, 2 sep (EFE).- El Ejército de Nicaragua decomisó 1.381 kilos de drogas, entre cocaína y marihuana, en los últimos 12 meses, cuando también se capturó a 80 personas presuntamente vinculadas con los alijos, informó este miércoles su jefe, el general Julio César Avilés.

En un informe del Ejército dado a conocer en ocasión del 47 aniversario de su constitución, el general Avilés dijo que con esos 1.381 kilos de drogas decomisado en el último año, suman más de 199.000 kilos de drogas incautadas desde el año 2000.

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También, aseguró que por sus operaciones contra el narcotráfico Nicaragua logra desviar anualmente más de 800 toneladas de drogas "que no circulan por el territorio nacional, ya que pasan por mar y aire a más de 500 millas de distancia de nuestros litorales".

Las autoridades nicaragüenses sostienen que ejecutan una estrategia que denominan 'Muro de Contención', que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico en los núcleos poblacionales, y mantienen "estrechos lazos de cooperación" con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

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Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores. EFE