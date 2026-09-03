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50 becas de UNIR para especializar a jóvenes peruanos en Salud y Educación

03/09/2026 Perú.- 50 becas de UNIR para especializar a jóvenes peruanos en Salud y Educación. La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha puesto en marcha la convocatoria de las 'Becas Joven Perú', una iniciativa destinada a fortalecer la capacitación de los jóvenes profesionales del país mediante el acceso a estudios de posgrado de calidad europea. El programa contempla 50 ayudas académicas de hasta el 60% de bonificación en la matrícula para cursar maestrías oficiales de las áreas de Salud y Educación. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA LA RIOJA UNIR
03/09/2026 Perú.- 50 becas de UNIR para especializar a jóvenes peruanos en Salud y Educación. La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha puesto en marcha la convocatoria de las 'Becas Joven Perú', una iniciativa destinada a fortalecer la capacitación de los jóvenes profesionales del país mediante el acceso a estudios de posgrado de calidad europea. El programa contempla 50 ayudas académicas de hasta el 60% de bonificación en la matrícula para cursar maestrías oficiales de las áreas de Salud y Educación. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA LA RIOJA UNIR
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La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha puesto en marcha la convocatoria de las 'Becas Joven Perú', una iniciativa destinada a fortalecer la capacitación de los jóvenes profesionales del país mediante el acceso a estudios de posgrado de calidad europea. El programa contempla 50 ayudas académicas de hasta el 60% de bonificación en la matrícula para cursar maestrías oficiales de las áreas de Salud y Educación.

La convocatoria está dirigida a profesionales de entre 25 y 35 años que buscan ampliar sus conocimientos, mejorar su perfil laboral y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento académico y profesional. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2026.

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Gracias a este programa, los beneficiarios podrán elegir entre 60 titulaciones oficiales impartidas online por UNIR, reconocibles por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), con validez en España y en el Espacio Europeo de Educación Superior. Se trata de programas diseñados desde una perspectiva práctica y orientados a responder a las necesidades actuales del mercado laboral nacional e internacional.

En el ámbito de la Salud, la oferta incluye maestrías de primer nivel en áreas como bienestar emocional, genómica humana, trastornos de la conducta alimentaria y enfermería de práctica avanzada, entre otras especialidades. Por su parte, en Educación se contemplan áreas de creciente demanda como aplicaciones educativas de la inteligencia artificial, docencia superior universitaria, gamificación educativa o prevención y mediación de conflictos en entornos educativos, entre otras.

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Para postular a una de las becas, los interesados deberán completar el formulario de solicitud y presentar la documentación requerida. Asimismo, deberán acreditar la posesión de un título profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o institución reconocida conforme a la normativa vigente, además de ser naturales o residentes en Perú. Más información en este enlace.

SALUD Y EDUCACIÓN PARA PROGRESAR

La iniciativa busca facilitar el acceso a una formación de posgrado que impulse el desarrollo profesional de los participantes y contribuya a generar un impacto positivo en sus organizaciones y en la sociedad. Con ello, UNIR refuerza su compromiso con la formación de líderes capaces de afrontar los retos presentes y futuros del país.

La especialización resulta relevante en el ámbito sanitario. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Perú aún afronta desafíos en la disponibilidad y distribución de profesionales de la salud, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

En educación, la necesidad de talento cualificado también continúa creciendo. El Observatorio Nacional de Prospectiva señala que América Latina y el Caribe requerirán 3,2 millones de docentes adicionales para 2030, mientras que Perú incrementó un 27% su plantilla de profesores de educación básica entre 2012 y 2024.

Los beneficiarios de las 'Becas Joven Perú' estudiarán con la metodología 100% online de UNIR, que incluye clases en directo y grabadas, tutor personal y acompañamiento continuo. Este modelo flexible permite compatibilizar la formación con la vida laboral y familiar, al tiempo que fortalece competencias altamente demandadas por las organizaciones.

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