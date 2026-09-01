Vance sostiene que EEUU vela por "garantizar la libre circulación del comercio" en Ormuz tras los últimos ataques

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha señalado este martes que Washington ahora está en una fase de, principalmente, "garantizar la libre circulación del comercio" en el estrecho de Ormuz, después de la última andanada de ataques perpetrada por su Ejército, en la víspera, contra la isla iraní de Larek.

"Ahora nos encontramos en una fase en la que gran parte de lo que hacemos consiste, de hecho, es garantizar la libre circulación del comercio en el estrecho de Ormuz", ha sostenido el alto funcionario en una entrevista para la cadena Fox.

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En la misma, Vance ha reconocido que en la noche del domingo al lunes "hubo ataques", aunque, ha precisado, se trataba de una "respuesta" a "los iraníes que estaban a punto de colocar algunas minas".

El propio Mando Central de las Fuerzas Armadas Estadounidenses (CENTCOM), que coordina a las fuerzas militares norteamericanas en Oriente Próximo, reinvidicó horas después del ataque lo que calificó de una "acción limitada y precisa" dirigida contra "unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente", tachando de "absolutamente falso" que tal acción pudiera constituir un "acto de agresión".

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"Irán ha creado la amenaza y el Ejército estadounidense la ha eliminado para proteger a marineros civiles, navegación mercante y la libre circulación del comercio mundial", arguyó entonces el CENTCOM en una publicación en redes.

Estos ataques se produjeron apenas una semana después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegurara que la Administración del presidente Donald Trump no descartaba "de ninguna manera" reanudar los ataques contra Teherán, tras el inicio de la llamada 'guerra económica'.

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Dichas declaraciones contrastaron entonces con las formuladas anteriormente por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien apuntó que "probablemente" no habría "un reinicio cinético a gran escala".

Con relación a la viabilidad del tránsito marítimo a través de este estratégico paso que conecta los golfos Pérsico con el de Omán, cabe recordar que se ha pronunciado en repetidas ocasiones la República Islámica, quien poniendo el foco en el corredor sur, que Washington asegura controlar en coordinación con socios regionales, dijo haber cerrado tras anunciar un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico en Ormuz.

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