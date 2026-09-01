Las novelas completas de Murakami se publicarán en Japón a partir de 2027

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Tokio, 1 sep (EFE).- Una colección que reúne todas las novelas escritas hasta ahora por el autor japonés Haruki Murakami comenzará a publicarse en Japón a partir de enero de 2027, anunció este martes la editorial japonesa del escritor, Shinchosha.

La colección, de 16 volúmenes, comenzará el 27 de enero con la publicación de '1Q84' (el octavo libro de la serie), y concluirá en julio de 2029 con la publicación de su última novela, 'La historia de Kaho'.

"Espero que estas obras sigan siendo descubiertas y leídas por la gente durante el mayor tiempo posible. Al fin y al cabo, el tiempo es lo que determina el valor de una obra", dijo el escritor en un comunicado compartido por la editorial.

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Además de las novelas, la colección incluirá ensayos y otros textos elegidos por el autor, y obras como '1Q84' o 'Crónica del pájaro que da cuerda al mundo', que inicialmente se publicaron en partes por su considerable volumen, se ofrecerán en un único tomo.

Murakami, de 77 años de edad, publicó a comienzos de julio su novela más reciente, 'La historia de Kaho', su primer libro con una protagonista mujer y que llegará traducido al español en la primavera de 2027.

El escritor japonés cuenta con libros reconocidos como 'Tokio Blues' (1987), 'Sputnik, mi amor' (1999) o 'Kafka en la orilla' (2002), y lo han traducido a más de medio centenar de idiomas.

Eterno nombre en las quinielas del Premio Nobel de Literatura, posee otros importantes galardones como el Frank Kafka o el Yomiuri de Literatura, y en 2023 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras de España, que se sumó a la Orden de las Artes y las Letras y al Premio Internacional de Cataluña que recibió por parte del Estado español en 2009 y 2011, respectivamente. EFE

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(foto)