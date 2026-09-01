El América, con paso perfecto, y la brasileña Geyse siguen siendo lo mejor del Apertura

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México, 31 ago (EFE).- Las Águilas del América, con paso perfecto en cinco partidos, y la brasileña Geyse, líder de las goleadoras con nueve dianas, siguen siendo lo mejor del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, al concluir este lunes la quinta jornada.

Este domingo, Geyse, su compatriota Priscila y Scarlett Camberos convirtieron goles para guiar al América del entrenador español Ángel Villacampa a un triunfo por 3-1 sobre el Tijuana, que descontó con un gol de la turca Kader Hancar.

América suma cinco victorias en cinco salidas con 28 goles a favor y dos en contra. Suma 15 puntos en el grupo B, seis encima de San Luis, Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara, ocupantes de los lugares del segundo al cuarto.

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También este domingo, el San Luis goleó por 6-1 al Atlas, con un par de dianas de la venezolana Enyer Higuera, dos de Rebeca Contreras, uno de la nigeriana Amina Bello y otro de Michelle Gutiérrez. Por el Atlas descontó la española Aitana Martínez.

Higuera llegó a siete anotaciones, dos menos que Geyse.

Uno de los resultados sorpresivos de la quinta fecha fue el triunfo de las Pumas UNAM, por 0-2 sobre las Chivas de Guadalajara, con tantos de la portuguesa Stephany Ribeiro y de la puertorriqueña Cristina Torres.

El sábado, el Tigres UANL venció por 2-0 al Pachuca, para mantener su paso perfecto. La sudafricana Thembi Kgatlana y Maricarmen Reyes convirtieron por las 'Amazonas', superiores en su estadio.

Dirigidas por el español Pedro Martínez, Tigres llegó a cinco triunfos en cinco partidos y siguió como líder de la llave A, seguido de Toluca, son 13 puntos; Monterrey (12) y Juárez FC (9).

El viernes, la francesa Faustine Robert anotó un penalti para darle al Toluca una angustiosa victoria por 1-0 sobre el León.

Más amplio fue el triunfo sabatino de las Rayadas de Monterrey, 0-4 sobre Querétaro.

La española Lucía García sumó su cuarta anotación del torneo y puso una asistencia para encabezar la ofensiva de las Rayadas, que completaron su actuación con goles de Valeria del Campo, de la colombiana Marcela Restrepo y de Fátima Servín.

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También el sábado, la guatemalteca Aysha Solórzano convirtió un gol para darle al Juárez FC un triunfo por 1-0 sobre Cruz Azul.

En otros resultados, Puebla se impuso por 4-1 a Necaxa, y hoy el Santos Laguna aventajó por 1-0 al Atlante.

- Sexta jornada del Apertura del fútbol mexicano:

04.09: Atlas-Guadalajara y Pumas UNAM-América.

05.09: Necaxa-San Luis, Monterrey-Toluca y Tijuana-Pachuca.

06.09: Querétaro-Cruz Azul y Tigres UANL-Santos Laguna.

07.09: Atlas-Juárez FC y León-Puebla. EFE