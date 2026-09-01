Hija de exministro ecuatoriano deportado por EE.UU. tilda de "ilegal" su encarcelamiento

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Guayaquil (Ecuador), 31 ago (EFE).- Verónica Serrano, hija del exministro ecuatoriano José Serrano, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y quien fue deportado el viernes desde Estados Unidos, tildó este lunes de "ilegal y arbitrario" el ingreso a la prisión de máxima seguridad del exfuncionario.

"Hoy, a las 10:55 (15:55 GMT), recién se ha requerido se gire una boleta de encarcelamiento únicamente después de que el sábado 29, al percatarnos de que no existía (...), presentamos una acción de habeas corpus frente a su detención arbitraria ejecutada por el Gobierno ecuatoriano", escribió Serrano en su cuenta de X.

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El exministro correísta, que residía en Estados Unidos desde 2021, fue detenido el 7 de agosto de 2025 por presuntamente excederse del tiempo permitido para permanecer en el país, si bien argumentaba que tenía en marcha una solicitud de asilo político.

En mayo pasado, una corte de inmigración determinó que Serrano tenía protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT), por lo que Estados Unidos no podía deportarlo, mientras él seguía luchando por un recurso judicial de hábeas corpus para que las autoridades migratorias lo liberen.

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Sin embargo, fue deportado el pasado viernes e inmediatamente ingresado a la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad insignia de la política de seguridad del presidente, Daniel Noboa, construida para aislar a líderes de grandes bandas criminales a similitud de las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador, y en la que también está actualmente recluido el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

Por lo que la hija del también expresidente del Parlamento ha pedido a la justicia que se declare como ilegal la detención por inobservar el artículo de la Constitución en el que se señala que ninguna persona podrá ser admitida en una prisión sin una orden de un magistrado.

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Además, pide que se disponga al servicio nacional de prisiones y al Ministerio de Salud que se le otorgue atención médica especializada y las medicinas que necesita.

El exministro es uno de los imputados por la Fiscalía de Ecuador como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando restaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando Noboa.

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Durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) fue su hombre fuerte en política de seguridad y siempre ha rechazado su vinculación con el caso de Villavicencio al considerar que no tiene lógica que se le vincule con la banda criminal Los Lobos, ejecutores del crimen del candidato presidencial, quienes también asesinaron a su hermano Juan Antonio Serrano.

El exfuncionario está imputado en el caso Villavicencio junto al exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y tres líderes de Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría ('Pipo'), máximo líder de la organización criminal, actualmente detenido en España. EFE

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