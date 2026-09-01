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España registrará hoy estabilidad, con hasta 35ºC en el sur, noches tropicales y aviso por olas en Canarias

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La situación de estabilidad se mantendrá este martes en la mayor parte de España, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un día más se registrarán 35ºC en los valles fluviales del cuadrante suroeste y noches tropicales --en las que no se bajará de 20ºC-- en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y las zonas bajas de Andalucía. Gran Canaria y Tenerife tendrán aviso amarillo por fenómenos costeros.

En concreto, este martes predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la Península y Baleares. No obstante, estarán nubosos o cubiertos en Galicia y el Cantábrico, donde podrán dejar alguna precipitación débil. A su vez, también lo estarán durante la mañana en Alborán y en buena parte del tercio este peninsular.

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En este sentido, podrían registrarse precipitaciones débiles en esta zona y el pronóstico no descarta que haya también tormentas en puntos del sureste y lloviznas en el bajo Ebro y el litoral de la Comunidad Valenciana. Aún así, en estas zonas tenderán a abrirse claros o a despejar durante la tarde. A su vez, también podrían darse chubascos o tormentas en la Ibérica sur o Pirineos.

Mientras tanto, en Canarias, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Por otro lado, también es probable que se formen bancos de niebla matinales en los interiores de los tercios este y norte peninsular y en Mallorca. A su vez, también se prevén brumas costeras durante la mañana en el Estrecho y Alborán, así como calima ligera en el sureste, Ceuta, Melilla y Baleares.

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En lo que se refiere a las temperaturas, AEMET ha indicado que las máximas subirán en el norte peninsular, descenderán en el sur y el este y se mantendrán sin cambios en el resto. En el otro extremo, las mínimas también estarán en ligero ascenso o se mantendrán sin cambios en la Península. Las temperaturas subirán en los archipiélagos.

Por último, el organismo estatal ha señalado que este martes el viento soplará flojo en la Península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales, el Ebro, Baleares y la meseta norte. Será variable en el interior, del este en el Mediterráneo y el Cantábrico, y del oeste en el cuadrante suroccidental. En Canarias, soplará el alisio con intervalos fuertes y con probables rachas muy fuertes por la tarde.

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