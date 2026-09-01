Infantino asegura que Messi ha inspirado a millones de personas y ha redefinido el fútbol

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Redacción deportes, 1 sep (EFE).- El suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, publicó un emotivo mensaje de agradecimiento y felicitación a Leo Messi tras su anuncio de terminar su carrera con la selección de Argentina, en el que afirma que el actual jugador del Inter de Miami "ha inspirado a millones de personas" y "ha redefinido" el fútbol.

"Felicidades, Leo Messi, por una carrera internacional extraordinaria", comienza Infantino, quien recuerda parte de los logros de Messi con la camiseta albiceleste, como el título mundial en Catar 2022, el hecho de ser el máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la selección, así como su récord de más partidos jugados en la historia de la Copa del Mundo.

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"Tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre. Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de @afaseleccion y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa", añadió el presidente de la FIFA.

El futbolista argentino Lionel Messi, actual jugador del Inter de Miami y ex del Barcelona y del PSG, anunció este lunes su retirada de la Albiceleste a los 39 años.

"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", afirmó en un mensaje publicado en sus redes sociales. EFE