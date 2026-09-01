Terelu Campos se rompe al habla de su nieta Tessa: "Me emocioné muchísimo, es en homenaje a mi madre"

01/09/2026 Terelu Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Terelu Campos no ha podido celebrar de mejor manera su 61 cumpleaños este lunes 31 de agosto, ya que tan solo 48 horas antes -el sábado 29- su hija Alejandra Rubio y Carlo Costanzia le hacían el regalo más especial de su vida con el nacimiento de su segundo nieto -Carlo Jr. tiene 1 año y 8 meses- y de la primera y ansiada niña, a la que la pareja ha llamado Tessa en honor a sus respectivas abuelas, María Teresa Campos y Elsa (madre de Carlo Costanzia di Costigliole, que falleció hace unos meses), como los emocionados papás han revelado a su salida del hospital tan solo dos días después del nacimiento de su pequeña y a pesar de que el parto ha sido por cesárea.

Conteniendo las lágrimas a duras penas, Terelu ha expresado su inmensa felicidad ante las cámaras, revelando que "la verdad que estoy feliz, porque mis dos niñas están muy bien y eso es lo único que me importaba y me preocupaba, que todo saliera bien y que estuvieran bien". "Mi cumpleaños es hoy y ella ha nacido dos días antes, tendrá el día de su cumpleaños y luego ya vendrá el de la abuela, pero para mí es uno de los mejores cumpleaños de mi vida y ese es el mejor regalo que puedo tener, que esté sana, que esté bien y que se críe con toda la salud del mundo" ha reconocido.

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Respecto al significativo nombre de la pequeña -Tessa es una variante de Teresa que significa "abundancia" y "prosperidad"- la presentadora, a punto de romperse, ha confesado que "yo os dije que no se iba a llamar Julia, ni Begoña, ni Beatriz, ni Marisa, porque yo conozco a Alejandra. Ya barajaba varios nombres y me ha costado saberlo, porque yo no pregunto. Y yo decía, si no me lo dicen, qué raro, ¿por qué será? ¿Será por algo? Y digo, a lo mejor es porque me quieren dar una sorpresa de algo". "Y ya hace unos días sí que me lo dijeron, la verdad es que me emocioné muchísimo, porque no soy yo, para mí es en homenaje a mi madre y a la abuela de Carlos, que han significado esas abuelas muchísimo para esos niños. Entonces, que le puedan hacer un homenaje a la vez, a las dos, me parece que es la cosa más bonita, que es el nombre mejor elegido del mundo" ha afirmado emocionadísima.

Presumiendo de su maravillosa relación con su 'consuegro' Carlo, Terelu nos ha contado que ambos se han estado turnado para estar con su nieto Carlo "porque no queremos dejarlo todo el día solo, tiene que sentir que ahí no se le ha abandonado, porque sino cuando llegue la princesa veremos cómo va a.... No sé si se enterará porque es muy chico. Su madre lleva mucho tiempo diciéndole aquí, mira, una pequeñita, esas cosas, pero yo creo que todavía es muy pequeño y bueno, pues con el día a día...

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Y aunque con Mar Flores continúa sin tener contacto -aunque ambas han dejado claro que no tendrían problema en coincidir-, la hermana de Carmen Borrego no ha dudado en asegurar que está convencida de que está, al igual que ella, su exmarido Alejandro Rubio, y Costanzia di Costigliole, "emocionadísima": "Yo sé que además tanto para Mar como para Carlo, la llegada de esta niña es más especial porque ambos solo tienen hijos varones. Y entonces yo sé que para ellos era muy especial. Yo sí que he visto cuando Carlo abuelo cogió a Tessa la emoción, ¿no? De decir la primera vez que tengo a una bebé, a una niña en mis brazos, ¿no?".

"Yo estoy segura que Mar está como loca de contenta, vamos, segurísima. Además, que es que la entiendo perfectamente, ¿no? Que a eso se le une que es la niña" ha añadido, bromeando con que "miedito me da, miedito me da con todo lleno de niños, miedito me da cuando ésta crezca, pobrecita, la van a tener la vida a mártir. Como se le acerque uno, ya verás". "Aunque si saca el carácter de los padres, que los dos tienen carácter, seguro que se saldrá bien" ha concluido.

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