Ülle Madise será elegida presidenta de Estonia como única candidata

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Riga, 1 de septiembre – (EFE) – El Parlamento de Estonia, el Riigikogu, elegirá el miércoles a la única candidata a la presidencia, Ülle Madise, una exprofesora de derecho sin afiliación política que cumple su segundo mandato como ministra de Justicia de Estonia, como jefa de Estado del país báltico.

Con 75 legisladores de diversos partidos políticos, desde los socialdemócratas de izquierda hasta el nacionalista-conservador Isamaa, así como el gobernante Partido Reformista liberal de centro y varios diputados independientes que firmaron la candidatura de Madise, ella tiene asegurados al menos los 68 votos necesarios para ser elegida, con un margen de error de siete.

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Según el politólogo Martin Mölder, en un artículo de opinión para la página web de la emisora ​​pública ERR, la variedad de políticos que respaldan a Madise, quienes normalmente discreparían en muchos temas, es una señal de que los estonios tendrán una presidenta que contará con el apoyo de todos.

"Parece que el electorado estonio, en promedio, está obteniendo ahora al presidente que mejor conoce. Si se celebraran elecciones presidenciales directas con los mismos candidatos que quedaron en la selección final, el resultado probablemente sería que Ülle Madise también se convertiría en presidenta", escribió Mölder tras describir cómo los partidos del Riigikogu y otros candidatos se disputaron el puesto antes de decantarse por Madise.

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Al mismo tiempo, el analista político cita una encuesta de opinión pública realizada por Norstat entre el 19 y el 20 de agosto que muestra que el 70% de los estonios preferiría la elección directa del presidente, y otra encuesta indicó que el 59% de la población estaba insatisfecha con la forma actual de elegir presidente.

“Cuando las decisiones se toman en los despachos de los partidos y el presidente es elegido prácticamente antes incluso de que el Riigikogu vote, este descontento no es de extrañar”, comentó Mölder.

El presidente del Partido del Centro, en la oposición, Mijail Kõlvart, declaró a ERR que no considera que un único candidato sea una elección, sino la confirmación de un nombramiento.

"La postura del Partido del Centro no ha cambiado. En nuestra opinión, deberían celebrarse elecciones, no nombramientos. Dado que no hay elecciones en el Riigikogu, no deseamos participar en los nombramientos", cita ERR a Kõlvart.

Hannes Hanso, actual embajador de Estonia en Estados Unidos y considerado brevemente como posible candidato presidencial a principios de verano, declaró a ERR en una entrevista que el hecho de que solo los legisladores elijan al presidente refleja negativamente la cultura política, por lo demás democrática, de Estonia.

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“Somos un país sumamente democrático según cualquier estándar internacional. Pero el hecho de que el proceso de elección presidencial se desarrolle en gran medida a través de un teatro de sombras y diversas maniobras políticas, en mi opinión, desentona con el resto de nuestro sistema político. En definitiva, si el presidente es elegido en el Riigikogu, francamente, ¿dónde quedaron los debates y las discusiones previas?”, declaró Hanso.

El proceso electoral del miércoles comenzará a las 12 del mediodía, hora local, con un breve discurso de Madise ante el Riigikogu, seguido de la votación y una rueda de prensa de la nueva presidenta si, como se espera, resulta elegida.EFE

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